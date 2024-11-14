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Жителька Миколаївщини повірила псевдо-працівнику банку та перерахувала йому понад ₴200 тисяч

Жителька Миколаївщини повірила шахраям. Ілюстративне фото з відкритих джерелЖителька Миколаївщини повірила шахраям. Ілюстративне фото з відкритих джерел

На Миколаївщині 50-річна жителька селища Братське відправила шахраям, які видали себе за працівників банку, 218 тисяч гривень.

Про це повідомили у поліції Миколаївщини.

Зазначається, що жінці зателефонував чоловік та представився працівником служби безпеки банку. Він запевнив постраждалу в тому, що на її картці відкриті платежі для списання коштів, які отримає «житель іншого міста».

«Жінка повірила та заблокувала платіжну карту і мобільний додаток. Також всі наявні кошти відразу перерахувала в іншу банківську установу на свій рахунок. Однак псевдопрацівник банку продовжував запевняти жертву, що для збереження грошей ще слід провести платіж на рахунок більш надійного банку та продиктував всі необхідні реквізити, що заявниця і зробила», — йдеться у повідомленні.

Нині за вказаним фактом поліцейські проводять досудове розслідування за ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Поліція попереджає, якщо ви все ж стали жертвою шахраїв, негайно зверніться до найближчого відділення поліції або на спецлінію 102.

Раніше повідомлялось, що жителі Миколаєва та Первомайська потрапили під шахрайську схему та втратили майже 700 тисяч гривень. Поліція розпочала кримінальне провадження.

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