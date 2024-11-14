Внаслідок бойових дій на Миколаївщині пошкоджено близько 60% підстанцій та ліній електропередачі

Внаслідок бойових дій на Миколаївщині пошкоджено близько 60% підстанцій. Фото: «МикВісті»

На Миколаївщині з початку повномасштабного вторгнення пошкоджено близько 60 відсоткі підстанцій та ліній електропередачі «Миколаївобленерго».

Про це повідомив виконуючий обовʼязки генерального директора АТ «Миколаївобленерго» Андрій Казань на конференції, яка проходила 13-14 листопада у Варшаві, пише АТ «Українські розподільні мережі».

За його словами, пошкодження підстанцій та ліній електропередачі призвело до застосувань графіків аварійних відключень .

«Через бойові дії на Миколаївщині, загалом було пошкоджено близько 60% підстанцій різного класу напруги, а також 60% ліній електропередачі різного класу напруги, що призвело до застосувань графіків аварійних відключень та збільшення показників SAIDI», — говорить Андрій Казань.

Реклама

Він додав, що важливим рішенням для розвитку компанії стал підписання договору з Міжнародним енергетичним Кластером про реалізацію проєкту «Реновації енергетичної інфраструктури «Миколаївобленерго» з переведенням на клас напруги 20 кВ». Передпроєктну роботу профінансували грантом від Уряду Литви.

Також Андрій Казань підкреслив, що розподільні мережі області потребують відбудови за принципом build back better (відбудувати краще, ніж було), відповідно до європейських стандартів та кращих практик, що підкреслює євроінтеграційний курс країни.

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.

На тривалі відключення світла в Миколаївській області, які досягли по 16-18 годин вплинув також факт поломки на Південноукраїнській атомній електростанції.