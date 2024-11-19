Миколаївщина в четвірці регіонів за кількістю закритих медіа від початку повномасштабного вторгнення

Починаючи з 24 лютого 2022 року в Миколаївській області змушені були припинити свою роботу 30 медіа. Регіон увійшов до четвірки лідерів за цим показником по країні.

Про це йдеться у дослідженні Інституту масової інформації, опублікованому з нагоди 1000 днів повномасштабної війни в Україні.

При цьому, лише 7 медіа регіону вдалось відновити свою роботу за цей час.

Медіа, які закрилися через вторгнення РФ, інфографіка Інституту масової інформації

Закриття медіа найбільше вразило регіони, які розташовані близько до лінії бойових дій. Лідерами за кількістю закритих медіа є Запорізька область (50 медіа), Донецька (35), Херсонська (34), Миколаївська (30), Харківська (29), Луганська (26) та Одеська (24).

Загалом по Україні вимушено припинили роботу 329 медіа протягом 1000 днів з початку повномасштабного вторгнення РФ. Тільки 16% з них (52 медіа) вдалося відновити свою діяльність.

Основною причиною закриття медіа стали тимчасова окупація територій (117 закритих медіа) та фінансові труднощі, спричинені війною (96). Наприклад, в Одеській області 83% з тих медіа, що закрились, припинили роботу через фінансові труднощі.

На третьому місці серед причин закриття — інтенсивні бойові дії, що унеможливили роботу журналістів (через це закрилися 82 медіа).

Реклама

29 медіа зазначили, що закрилися через інші причини — переїзд журналістів, проблеми з розповсюдженням, неможливість працювати так, як до війни.

Цікаво, що шість медіа припинили працювати через мобілізацію їхніх головних редакторів або керівників. Це по два медіа в Миколаївській та Чернівецькій та по одному в Кіровоградській та Черкаській областях.

Що стосується типів медіа, які закрились, то найбільших втрат зазнало телебачення. За даними ІМІ, з початку вторгнення закрилося 105 телеканалів, що становить 32% всіх медіа, які припинили свою діяльність. На другому місці за кількістю закритих ресурсів — друковані медіа, зникло 95 газет (це 29% усіх медіа, що припинили свою діяльність). Російське вторгнення також спричинило закриття 77 радіостанцій (23% всіх медіа, що закрились). Онлайн-медіа постраждали найменше: закрилося 52 сайти новин, що становить 16% усіх закритих медіа.

Регіони-лідери, де медіа вдалося відновити свою роботу, — це Херсонська (14 медіа), Харківська (12) та Миколаївська області (7). Відновлення роботи медіа відбулося переважно після деокупації захоплених РФ територій, куди повернулися журналісти.

Нагадаємо, «МикВісті» потрапили на оновлену мапу рекомендованих медіа, розроблену ІМІ та ДМ.