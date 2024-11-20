Україна вже отримала від Данії 6 літаків F-16
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- Альона Коханчук
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10:50, 20 листопада, 2024
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Данія передала Україні вже шість винищувачів F-16. Невдовзі планують відправити ще дві партії літаків.
Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на пресконференції з Володимиром Зеленським, передає Hromadske.
Зазначається, що усього Данія надасть Україні 19 винищувачів. Решту 13 літаків доставлять двома партіями.
Крім того, з літа минулого року Данія готує українських пілотів для цих літаків.
Нагадаємо, що 29 серпня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Україна втратила перший винищувач F-16.
У Пентагоні знають про втрату Україною першого винищувача F-16. Там зазначили, що Україна не просила допомоги у розслідуванні інциденту.
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