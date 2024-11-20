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Україна вже отримала від Данії 6 літаків F-16

Винищувач F-16. Фото: Getty ImagesВинищувач F-16. Фото: Getty Images

Данія передала Україні вже шість винищувачів F-16. Невдовзі планують відправити ще дві партії літаків.

Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на пресконференції з Володимиром Зеленським, передає Hromadske.

Зазначається, що усього Данія надасть Україні 19 винищувачів. Решту 13 літаків доставлять двома партіями.

Крім того, з літа минулого року Данія готує українських пілотів для цих літаків.

Нагадаємо, що 29 серпня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Україна втратила перший винищувач F-16.

У Пентагоні знають про втрату Україною першого винищувача F-16. Там зазначили, що Україна не просила допомоги у розслідуванні інциденту.

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