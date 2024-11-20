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Новий тренд: цьогоріч на Миколаївщині 62% ФОПів відкрили жінки

Жінки активно відкривають ФОПи в Україні. Ілюстраційне фото з відкритих джерелЖінки активно відкривають ФОПи в Україні. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

За 10 місяців 2024 року жінки відкрили майже 155 тисяч нових ФОПів, що складає 61% від загальної кількості нових підприємців в Україні. 

Як повідомляє Opendatabot, цей показник зростає: минулого року частка жінок-підприємець становила 57%, а до початку повномасштабної війни — 51%.

Серед лідерів по кількості нових ФОПів, відкритих жінками, — Сумська (63,3%), Полтавська (63,2%), Хмельницька (63,1%), Одеська (63,1%), Київська (62,6%) області, а також Миколаївська (62,4%).

 

Інфографіка ОpendatabotІнфографіка Оpendatabot

Найнижчі показники реєстрацій спостерігаються в прифронтових і окупованих регіонах, таких як Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області, де цей відсоток коливається від 50% до 57,8%.

Інфографіка ОpendatabotІнфографіка Оpendatabot

Основна частина нових ФОПів серед жінок зосереджена в сфері надання індивідуальних послуг (89%), зокрема перукарні та салони краси (94%), а також масажні салони, солярії та спа. Інші популярні напрямки — виробництво одягу (85%), освіта (82,3%) та надання соціальної допомоги (81,5%).

Цього року також збільшилася частка жінок-директорів новостворених компаній, яка досягла 34%. В жовтні цей показник досяг рекордного рівня — 38,8%, а в Миколаївській області він становить — 32,4%.

Інфографіка ОpendatabotІнфографіка Оpendatabot

Нагадаємо, що на Миколаївщині за перше півріччя цього року припинили роботу більше 2,5 тисяч фізосіб-підприємців.

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