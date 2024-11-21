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Україна не може втрачати десятки тисяч людей задля повернення Криму силою, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, фото: ОППрезидент України Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може втратити десятки тисяч людей, щоб повернути Крим, його можна повернути дипломатичним шляхом.

Про це глава держави сказав в інтервʼю Fox News.

За його словами, Україна юридично не може визнати будь-яку окуповану територію російською.

— Йдеться про ті території, які були окуповані Путіним до повномасштабного вторгнення з 2014 року. Юридично ми цього не визнаємо. Ми цього не приймаємо. З іншого боку, ми розуміємо, що поки що не маємо такої сили, щоб зі зброєю в руках відкинути Путіна на лінію 1991 року, — сказав Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що Україна готова повернути Крим дипломатичним шляхом.

— Ми не можемо витрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони гинули заради повернення Криму. Ми розуміємо, що Крим можна повернути дипломатичним шляхом, — наголосив Президент.

Нагадаємо, що українські захисники мають план повернення окупованого Росією Криму та знищення незаконного Керченського мосту, але реалізація цього плану виявляється складнішою, ніж очікувалося.

За словами представника Головного управління Міністерства оборони України Андрія Юсова, наразі російські війська використовують тимчасово окупований півострів як важливу військову базу і стратегічну територію для логістики.

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