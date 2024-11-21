Нардепи підтримали закон про добровільне повернення на службу військових після СЗЧ

Добровільне повернення на службу. Фото: УНІАН

У четвер, 21 листопада, Верховна Рада України прийняла в цілому закон №12095 про добровільне повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк

За його словами, за закон віддали свої голоси 253 нардепи.

У документі мова йде про те, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.

Також поновлюються виплати грошового забезпечення.

«Розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їх контракту», — додав Ярослав Железняк.

Нагадаємо, що у серпні народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт, яким пропонували звільняти від відповідальності тих військових, які вперше дезертирували або здійснили самовільне залишення частини, однак згодом виявили бажання повернутися на службу.