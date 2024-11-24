  • неділя

    24 листопада, 2024

  • 3.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 24 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 3.2° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Кращих миколаївських студентів та студенток відзначили стипендіями мера

В мерії відзначили кращих студентів. Фото: пресслужба Миколаївської міської радиВ мерії відзначили кращих студентів. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Близько 100 миколаївських студентів та студенток нагородили стипендіями міського голови та міської ради.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради. 

В мерії відзначили кращих студентів. Фото: пресслужба Миколаївської міської радиВ мерії відзначили кращих студентів. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради
В мерії відзначили кращих студентів. Фото: пресслужба Миколаївської міської радиВ мерії відзначили кращих студентів. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради
В мерії відзначили кращих студентів. Фото: пресслужба Миколаївської міської радиВ мерії відзначили кращих студентів. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Міський голова Олександр Сєнкевич відзначив молодь, яка проявили себе не лише у навчанні, але й у громадському життя та волонтерстві.

«Тут зібралася найдостойніша молодь Миколаєва. Успішні люди нічим не відрізняються від інших, вони лише більше та ефективніше за інших працюють над собою. Бажаю вам щодня працювати над собою. Дослухайтесь до тих, хто досяг більше за вас, поважайте батьків, кожен день ставайте кращими, конкуруйте. Не забувайте також слідкувати за своїм здоров'ям та займайтеся спортом. Поважаю вас усіх, хто сьогодні тут зібрався. Не зупиняйтеся на досягнутому, лише вперед і вгору», — привітав він. 

Цього року стипендіатами стали вихованців миколаївських вишів, закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти.

В мерії відзначили кращих студентів. Фото: пресслужба Миколаївської міської радиВ мерії відзначили кращих студентів. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради
В мерії відзначили кращих студентів. Фото: пресслужба Миколаївської міської радиВ мерії відзначили кращих студентів. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради
В мерії відзначили кращих студентів. Фото: пресслужба Миколаївської міської радиВ мерії відзначили кращих студентів. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Раніше повідомлялось, що у 2024 році до щорічного рейтингу увійшло чотири миколаївських заклади вищої освіти за кількістю публікацій у наукових журналах, матеріалах конференцій, книжкових видань.

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

«Вимога партнерів», — Сєнкевич пояснив, навіщо на миколаївських КП створять наглядові ради
«Коли ракети прилітатимуть після сирени», — Сєнкевич про можливість проведення офлайн-сесій міськради
Сєнкевич хоче централізовано проводити усі закупівлі міськради Миколаєва
Реклама

Читайте також:

новини

Табунщик пояснив, звідки взялись гроші на утримання його новообраних заступників

Аліса Мелік-Адамян
новини

Справа МСЕК в Миколаєві: Табунщик відповів, чи збереться медична комісія облради після оголошеної підозри

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич хоче централізовано проводити усі закупівлі міськради Миколаєва

Олена Козубовська
новини

Третя офлайн-сесія за час війни: депутати Миколаївської облради обрали Табунщику заступників

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Коли ракети прилітатимуть після сирени», — Сєнкевич про можливість проведення офлайн-сесій міськради

Олена Козубовська

Останні новини про: Олександр Сєнкевич

Сєнкевич хоче централізовано проводити усі закупівлі міськради Миколаєва
«Коли ракети прилітатимуть після сирени», — Сєнкевич про можливість проведення офлайн-сесій міськради
«Вимога партнерів», — Сєнкевич пояснив, навіщо на миколаївських КП створять наглядові ради

Закриття Туреччиною проток не дало Росії захопити Миколаїв та Одесу, — посол

Світлана Іванченко

У Миколаєві граната на лавці виявилася муляжем: поліція шукає власника

Підірвався на міні, осліп та пережив розлуку з мамою: історія маленького хлопчика з Миколаївщини