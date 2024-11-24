Кращих миколаївських студентів та студенток відзначили стипендіями мера

В мерії відзначили кращих студентів. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Близько 100 миколаївських студентів та студенток нагородили стипендіями міського голови та міської ради.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

В мерії відзначили кращих студентів. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради В мерії відзначили кращих студентів. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради В мерії відзначили кращих студентів. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Міський голова Олександр Сєнкевич відзначив молодь, яка проявили себе не лише у навчанні, але й у громадському життя та волонтерстві.

«Тут зібралася найдостойніша молодь Миколаєва. Успішні люди нічим не відрізняються від інших, вони лише більше та ефективніше за інших працюють над собою. Бажаю вам щодня працювати над собою. Дослухайтесь до тих, хто досяг більше за вас, поважайте батьків, кожен день ставайте кращими, конкуруйте. Не забувайте також слідкувати за своїм здоров'ям та займайтеся спортом. Поважаю вас усіх, хто сьогодні тут зібрався. Не зупиняйтеся на досягнутому, лише вперед і вгору», — привітав він.

Цього року стипендіатами стали вихованців миколаївських вишів, закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти.

В мерії відзначили кращих студентів. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради В мерії відзначили кращих студентів. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради В мерії відзначили кращих студентів. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Раніше повідомлялось, що у 2024 році до щорічного рейтингу увійшло чотири миколаївських заклади вищої освіти за кількістю публікацій у наукових журналах, матеріалах конференцій, книжкових видань.