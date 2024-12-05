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Херсон отримав ще три нові вантажівки від Японії

Вантажівки МОДУС. Фото з Facebook-сторынки МОДУСВантажівки МОДУС. Фото з Facebook-сторінки МОДУС

Херсон отримав ще три вантажівки та запчастини до них від Японії вартістю 114 мільйонів 712 тисяч 170 єн (приблизно 766 тисяч 036 доларів).

На сайті Херсонської міської ради опубліковане розпорядження міського голови Романа Мрочко щодо прийняття техніки у комунальну власність.

Спеціалізовані вантажні автомобілі та запчастини до них місто отримало як міжнародну технічну допомогу від Японського агентства міжнародного співробітництва (Japan International Cooperation System) в рамках програми екстреного відновлення України.

Також розпорядженням створено комісію з приймання техніки, яку передадуть на баланс комунального підприємства «Парки Херсона».

Скриншот з розпорядження мераСкриншот з розпорядження мера

Зазначимо, що це не перша партія техніки від Японії, яку отримав Херсон. У вересні цього року «Міське дорожнє управління» отримало асфальтоукладач. Перед цим у липні херсонське КП «Парки Херсона» отримало дві нові вантажівки.

Завдяки міжнародним партнерам Херсон вже отримав 14 одиниць техніки для роботи комунальних підприємств і підвищення надання послуг населенню.

Як повідомили в ХМВА, спецтехніка для комунальних підприємств громади надходить в рамках програми міжнародної технічної допомоги за програмою екстреного відновлення (Фаза 2) відповідно до Грантової угоди між Японським агентством міжнародного співробітництва JICA та Урядом України.

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