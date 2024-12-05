Сєнкевич вручив грамоти миколаївським посадовцям та працівникам комунальних підприємств до Дня місцевого самоврядування

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

У четвер, 5 грудня, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич вручив грамоти та нагороди миколаївським посадовцям і працівникам комунальних підприємств з нагоди Дня місцевого самоврядування.

Про це повідомляють «МикВісті».

— Хотів би подякувати вам. Усі знають, як важко працювати з деревом чи металом, але найважче — з людьми. У багатьох вже збилися орієнтири, і не всі розуміють, що триває війна. Коли російська ракета влучає в підстанцію, зникає світло, і люди думають, що це Сєнкевич чи Кім знущаються з них. Після війни всі будемо психологічно та ментально травмовані, і саме з такими людьми вам доведеться працювати. Бажаю вам сил витримати це, — сказав міський голова.

До привітань приєднався секретар міської ради Дмитро Фалько, порівнявши роботу в органах місцевого самоврядування з волонтерською діяльністю.

— Роботу в місцевому самоврядуванні часто можна порівняти з волонтерством, бо якщо щось робите, не варто очікувати вдячності. Людина, яка приходить на цю посаду, спершу горить бажанням допомагати, але стикається з невдячністю та агресією. Люди сприймають, що все відбувається саме по собі: автобуси виїжджають самі, вода подається сама. Я вдячний вам за вашу роботу й бажаю, щоб вона приносила вам не лише моральне, а й грошове задоволення, — сказав він.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відзначив посадовців грамотами. Фото «МикВісті»

Працівників органів місцевого самоврядування, управлінь Миколаївської міської ради та комунальних підприємств нагородили за значний внесок у розвиток самоврядування, оборону та життєзабезпечення міста.

На завершення для присутніх виступили артисти ансамблю «Південний патруль» Головного управління Національної поліції у Миколаївській області.

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»