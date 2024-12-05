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Сєнкевич вручив грамоти миколаївським посадовцям та працівникам комунальних підприємств до Дня місцевого самоврядування

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

У четвер, 5 грудня, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич вручив грамоти та нагороди миколаївським посадовцям і працівникам комунальних підприємств з нагоди Дня місцевого самоврядування.

Про це повідомляють «МикВісті».

— Хотів би подякувати вам. Усі знають, як важко працювати з деревом чи металом, але найважче — з людьми. У багатьох вже збилися орієнтири, і не всі розуміють, що триває війна. Коли російська ракета влучає в підстанцію, зникає світло, і люди думають, що це Сєнкевич чи Кім знущаються з них. Після війни всі будемо психологічно та ментально травмовані, і саме з такими людьми вам доведеться працювати. Бажаю вам сил витримати це, — сказав міський голова.

До привітань приєднався секретар міської ради Дмитро Фалько, порівнявши роботу в органах місцевого самоврядування з волонтерською діяльністю.

— Роботу в місцевому самоврядуванні часто можна порівняти з волонтерством, бо якщо щось робите, не варто очікувати вдячності. Людина, яка приходить на цю посаду, спершу горить бажанням допомагати, але стикається з невдячністю та агресією. Люди сприймають, що все відбувається саме по собі: автобуси виїжджають самі, вода подається сама. Я вдячний вам за вашу роботу й бажаю, щоб вона приносила вам не лише моральне, а й грошове задоволення, — сказав він.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відзначив посадовців грамотами. Фото «МикВісті»Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відзначив посадовців грамотами. Фото «МикВісті»

Працівників органів місцевого самоврядування, управлінь Миколаївської міської ради та комунальних підприємств нагородили за значний внесок у розвиток самоврядування, оборону та життєзабезпечення міста.

На завершення для присутніх виступили артисти ансамблю «Південний патруль» Головного управління Національної поліції у Миколаївській області.

День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»
День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»
День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»
День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»
День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»
День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»
День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»
День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»День місцевого самоврядування у Миколаєві. Фото «МикВісті»

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