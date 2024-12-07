У Миколаєві на базі ЧНУ відкрили першу інклюзивну автошколу
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- Володимир Коваль
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15:07, 07 грудня, 2024
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Сьогодні, 7 грудня, у Миколаєві відбулось відкриття першої в місті приватної автошколи для людей з інвалідністю.
Автошкола буде працювати на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили, пишуть «МикВісті».
— Багато років ми робимо все для того, щоб в нашому університеті навчалися люди з особливими потребами. І коли Тетяна Миколаївна Домбровська мені про це сказала, я, який керую автомобілем вже більше 50 років, розумію, що таке транспорт. Без транспорту людина зв'язана по руках і ногах. Це питання є особливо важливим для кожної людини, адже це можливість пересуватися, можливість їздити, жити повноцінним життям. Тому я відразу підтримав Тетяну Миколаївну. Ми робимо все для того, щоб забезпечити цю програму навчання саме в нашому університеті, — сказав ректор Чорноморського національного університету Леонід Клименко.
Зазначається, що автошкола була відкрита за сприяння Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА).
— В першу чергу я хочу подякувати голові ОВА Віталію Кіму, до якого я вперше звернулася і сказала: «Пане Віталію, у нас є запит від людей, що ми будемо робити?» І він відповів: «Все роби, я буду підтримувати.» Перша переобладнана автівка була передана саме від ОВА, від Віталія Кіма, для того, щоб люди могли навчатися керувати, — повідомила депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська.
Заступник очільника Миколаївської ОВА Олександр Трайтлі поділився своїми думками щодо розвитку мережі таких автошкіл в області у майбутньому.
— Я хочу нагадати, що це проєкт першої леді «Без бар'єрів», який передбачає, зокрема, реалізацію цієї автошколи. Маю надію, що наші великі міста, такі як Вознесенськ і Баштанка, підхоплять цю ініціативу, — сказав Олександр Трайтлі.
Повідомляється, що керувати автошколою буде директор Миколаївської зразкової автошколи «Престиж» Василь Валєнков.
— Наразі ми відчуваємо доброзичливе ставлення до здійснення цих програм і створення комфортних умов. Університет має все необхідне: пандуси, під'їзди для осіб з інвалідністю. Ми створили на базі навчальних класів цього закладу спеціалізовані класи для вивчення теоретичної підготовки. І ми справді пишаємося тим, що стаємо частиною цієї сучасної історії ЧНУ. І разом йдемо далі, — зазначив Василь Валєнков.
По Україні за підтримкою Міністерства внутрішніх справ такі школи вже відкрито у Львові, Дніпрі, Кривому Розі.
Раніше Миколаїв отримав сучасний автомобіль, пристосований для людей з інвалідністю. На ньому слухачі автошколи можуть складати практичні іспити з водіння.
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