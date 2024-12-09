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Росія з 2022 року витратила на війну проти України $200 млрд, — Пентагон

Ллойд Остін, фото: armyinform.com.uaЛлойд Остін, фото: armyinform.com.ua

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році витратила 200 мільярдів доларів. 

Про це він сказав під час виступу на Національному безпековому Форумі Рональда Рейгана у Каліфорнії, пише Міністерство оборони США.

За його словами, втрати Росії за перший рік повномасштабної війни в Україні стали безпрецедентними, перевищивши сумарні витрати в усіх конфліктах після Другої світової війни.

Він зазначив, що Росія втратила щонайменше 700 тисяч військових вбитими і пораненими з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року. А військові витрати Кремля вже перевищили 200 мільярдів доларів.

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Ллойд Остін назвав ці цифри «приголомшливою ціною», яку Росія платить за свою агресію.

Очільник Пентагону наголосив на важливості протидії Кремлю та підтримці України. Він відзначив успіхи міжнародної контактної групи «Рамштайн», яка забезпечила Україну понад 57 мільярдами доларів прямої безпекової допомоги.

«Разом ми допомогли Україні вистояти перед повномасштабною атакою найбільшого війська в Європі», — підкреслив Ллойд Остін.

Також він відзначив, що США та їхні союзники уникнули ядерного протистояння з Росією, зміцнили східний фланг НАТО, а країни-члени Альянсу збільшили щорічні оборонні витрати на майже 80 мільярдів доларів.

Раніше Forbes Україна писало, що Росія витрачає близько 300 мільйонів доларів на день на війну з Україною.

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