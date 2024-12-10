Українці цьогоріч найчастіше шукали графіки відключень світла, — рейтинг запитів від Google

Рейтинг запитів від Google. Фото з HyperHost

У 2024 році українці найчастіше шукали в Googl графіки відключення світла, а у категорії персон лідером став головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Про це йдеться в опублікованому рейтингу пошукової системи.

Серед найпопулярніших пошукових запитів стала інформація про графіки відключення світла. На другій позиції опинився запит «Евро 2024», а на третій — «Сирський». Також сереж найпопулярніших запитів стали «Олімпійські ігри 2024», «Пасха 2024» та «Суджа».

У категорії персон в п’ятірці лідерів — головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, боксер Олександр Усик, а також Дональд Трамп, Сергій Лавров та Камала Гарріс.

Також найчастіше українці запитували, що таке МСЕК (медико-соціальна експертна комісія, — прим.), РЕБ (радіоелектронна боротьба, — прим.), ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг, — прим.) та КАБ (керована авіаційна бомба, — прим). А ось у «Покупках року» рейтинг очолює екофлоу. Далі йде вентилятор, зарядна станція, інвертор та iPhone 16.

У категорії «Фільми» лідером став український документальний фільм «20 днів у Маріуполі». На другій і третій позиціях — сиквели популярних фільмів: анімація «Думками навиворіт 2» та космічна фантастика «Дюна. Частина друга».

Нагадаємо, що минулого року користувачі Google найчастіше шукали, що таке гепатит А та купували йодид калію. Також у українці найчастіше шукали, що таке Хамас та РЕБ.