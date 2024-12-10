На Миколаївщині у 2024 році відновили роботу понад 170 сільгоспвиробників

170 сільгосппідприємств Миколаївщини повернулися до роботи. Архівне фото «МикВісті»

Цього року понад 170 сільгоспвиробників області відновили свою діяльність. Загалом у регіоні прозвітували майже 3 тисячі сільськогосподарських підприємств.

Про це на брифінгу повідомила директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА Олена Піскун, пишуть «МикВісті».

За її словами, поступово відновлюють діяльність господарства, які займаються рослинництвом і тваринництвом. Вона зазначила, що понад 70 господарств отримали земельні ділянки загальною площею понад 207 тисяч гектарів (2,07 мільярда квадратних метрів) для ведення агровиробництва.

— Поступово відновлюються як підприємства, що займаються рослинництвом, так і ті, що працюють у сфері тваринництва. Окрім того, більш ніж 70 господарств отримали земельні ділянки для ведення аграрного виробництва, — сказала Олена Піскун.

Також цього року діяла програма компенсації за придбання сільгосптехніки. Як повідомила Олена Піскун, понад 200 підприємств області скористалися цією підтримкою та зекономили 38 мільйонів гривень.

— Наразі в Мінекономіки затверджено понад 11 тисяч видів техніки, яка підлягає компенсації у розмірі 25% від вартості. Цього року цією програмою скористалося 212 суб’єктів господарювання в області. Вони здешевили вартість 282 одиниць техніки на суму 38 мільйонів гривень, — додала Олена Піскун.

Як працює агросектор на Миколаївщині?

На початку березня в Україні вже дванадцять регіонів розпочали посівну ярих зернових — пшениці, ячменю, гороху та вівса. Серед них — Миколаївська область.

Цьогоріч у посівній кампанії 2024 аграрії Миколаївщини задіяли землі, що були підтоплені внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС. Голова Миколаївської ОВА зазначав, що аграрії Миколаївської області стали вирощувати більше технічних культур через заблоковані порти та проблему з логістикою.

Зазначимо, що сільгоспвиробники Миколаївської області, які понесли збитки після затоплення внаслідок підриву на Каховській ГЕС, отримали від держави компенсації у розмірі 1,5 мільярди гривень.

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Крім того, Продовольча сільськогосподарська організація ООН (FAO) відібрала 29 сільгоспвиробників з Вознесенського району Миколаївщини, які отримають модульні зерносховища для зберігання своєї продукції.

У 2023 році виробництво сільськогосподарської продукції на Миколаївщині, у порівнянні з 2022, збільшилося на 24%.

Впродовж 2023 року Миколаївська область експортувала 2,3 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.

Загалом збитки аграріїв Миколаївщини через повномасштабну війну склали 5,5 мільярда доларів.