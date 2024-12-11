  • середа

    11 грудня, 2024

  • 3.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 грудня , 2024 середа

  • Миколаїв • 3.7° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За програмою «єВідновлення» миколаївцям виплатили понад ₴103 млн компенсації

Пошкоджена обстрілом багатоповерхівка у Миколаєві, фото «МикВісті»Пошкоджена обстрілом багатоповерхівка у Миколаєві, фото «МикВісті»

Станом на грудень цього року миколаївці подали 3 тисячі 666 заяв щодо пошкодженого майна за програмою «єВідновлення».

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, комісія вже погодила 1967 заяв на загальну суму 105 мільйонів 579 тисяч 227,10 гривень. З яких вже виплатили 1907 співвласникам на суму 103 мільйони 331 тисяча 092,30 гривень.

«Хто ще не подав документи на цю програму, зробіть це! Наші працівники вам допоможуть. За необхідною інформацією щодо програми звертайтесь за телефоном: 53-74-48», — йдеться в повідомленні.

Реклама

Слід зазначити, що українці, які через війну втратили житло, зможуть використати житловий сертифікат «єВідновлення», щоб сплатити перший внесок за іпотеку за програмою «єОселя».

Як працює «єВідновлення» на Миколаївщині

Від 10 травня 2023 року в Україні діє програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення».

Миколаївська область увійшла в п'ятірку регіонів, що є лідерами за кількістю отриманих компенсацій за пошкоджене майно у межах програми «єВідновлення».  

Так, протягом минулого року жителям Миколаївської області, чиє майно було пошкоджено внаслідок російської агресії, виплатили 140 мільйонів гривень в рамках програми.

Як відомо, з 1 січня 2024 року українці, які зробили ремонт пошкодженого житла внаслідок російської агресії за власний кошт, можуть також претендувати на виплату компенсації. 

У вересні 2023 року миколаївець, засуджений за колабораціонізм, подав заявку на компенсацію пошкодженого російським обстрілом майна за програмою «єВідновлення». Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зауважив, що колаборант не отримає грошей від держави.

Також Миколаївщина увійшла у п'ятірку областей-лідерів, де заявок за програмою «єВідновлення» подали найбільше. Однак область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».

А в січні цього року перший житель Миколаєва придбав квартиру за житловим сертифікатом «єВідновлення».

Останні новини про: Відбудова

В DREAM зареєстрували проєкти з відбудови Херсонщини на понад ₴7 млрд
На реставрацію історичної брами у центрі Миколаєва заклали лише ₴16 тис, а потрібно ₴7,7 млн
Відновлення зруйнованого будинку на Адміральській у Миколаєві коштуватиме ₴41 млн
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві виділять ₴1,5 млн на компенсацію вартості генераторів для ОСББ

Олена Козубовська
новини

У Миколаєві з 2025 року підвищать вартість харчування у дитсадках та школах на 15-35%

Аліна Квітко
новини

«Ви — як вогні, що запалюють волонтерський рух», — Сєнкевич відзначив грамотами миколаївських волонтерів

Володимир Коваль
новини

«Найближчим часом»: мер Миколаєва анонсував запуск очного навчання у школах віддалених районів

Олена Козубовська
новини

На Миколаївщині встановлять систему оповіщення населення за ₴86,1 млн

Аліна Квітко

Останні новини про: Відбудова

Відновлення зруйнованого будинку на Адміральській у Миколаєві коштуватиме ₴41 млн
На реставрацію історичної брами у центрі Миколаєва заклали лише ₴16 тис, а потрібно ₴7,7 млн
В DREAM зареєстрували проєкти з відбудови Херсонщини на понад ₴7 млрд

У Миколаєві з 2025 року підвищать вартість харчування у дитсадках та школах на 15-35%

У 2025 році на прибирання доріг у Корабельному районі планують витратити ₴5,1 млн

5 годин тому

У Миколаєві пройде ярмарок «Новорічні дівочії очі»

Світлана Іванченко

Головне сьогодні