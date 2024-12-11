За програмою «єВідновлення» миколаївцям виплатили понад ₴103 млн компенсації

Пошкоджена обстрілом багатоповерхівка у Миколаєві, фото «МикВісті»

Станом на грудень цього року миколаївці подали 3 тисячі 666 заяв щодо пошкодженого майна за програмою «єВідновлення».

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, комісія вже погодила 1967 заяв на загальну суму 105 мільйонів 579 тисяч 227,10 гривень. З яких вже виплатили 1907 співвласникам на суму 103 мільйони 331 тисяча 092,30 гривень.

«Хто ще не подав документи на цю програму, зробіть це! Наші працівники вам допоможуть. За необхідною інформацією щодо програми звертайтесь за телефоном: 53-74-48», — йдеться в повідомленні.

Реклама

Слід зазначити, що українці, які через війну втратили житло, зможуть використати житловий сертифікат «єВідновлення», щоб сплатити перший внесок за іпотеку за програмою «єОселя».

Як працює «єВідновлення» на Миколаївщині

Від 10 травня 2023 року в Україні діє програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення».

Миколаївська область увійшла в п'ятірку регіонів, що є лідерами за кількістю отриманих компенсацій за пошкоджене майно у межах програми «єВідновлення».

Так, протягом минулого року жителям Миколаївської області, чиє майно було пошкоджено внаслідок російської агресії, виплатили 140 мільйонів гривень в рамках програми.

Як відомо, з 1 січня 2024 року українці, які зробили ремонт пошкодженого житла внаслідок російської агресії за власний кошт, можуть також претендувати на виплату компенсації.

У вересні 2023 року миколаївець, засуджений за колабораціонізм, подав заявку на компенсацію пошкодженого російським обстрілом майна за програмою «єВідновлення». Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зауважив, що колаборант не отримає грошей від держави.

Також Миколаївщина увійшла у п'ятірку областей-лідерів, де заявок за програмою «єВідновлення» подали найбільше. Однак область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».

А в січні цього року перший житель Миколаєва придбав квартиру за житловим сертифікатом «єВідновлення».