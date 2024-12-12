З початку року на Миколаївщині упіймали близько 3 тисяч п’яних водіїв

У 2024 році правоохоронці упіймали близько 3 тисяч нетверезих водіїв. Фото з pixabay

У 2024 році правоохоронці упіймали близько 3 тисяч нетверезих водіїв, у понад 1 200 забрали права.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Вказується, що порушникам виписали штрафів на понад 30 мільйонів гривень.

«Протягом поточного року більшість матеріалів вже розглянуті та винесені рішення. Таким чином, понад 1 200 водіїв позбавлені права керування транспортними засобами та повинні сплатити штрафні санкції, а 10 керманичам суд ухвалив покарання у вигляді адміністративного арешту та оплатного вилучення автівок», — додали правоохоронці.

Також у поліції нагадали водіям, що за керування в стані сп’яніння передбачена відповідальність: штраф від 17 до 51 тисячі гривень, позбавлення права керування від одного до 10 років з оплатним вилученням або конфіскацією транспортного засобу.

Нагадаємо, що в Інгульському районі Миколаєва на вулиці Космонавтів п'яний водій автомобіля Skoda збив двох людей на зупинці громадського транспорту.