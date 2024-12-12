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Бізнес під час війни: жителька Березнегуватого відкрила свою справу та створює незвичайні букети

У Березнегуватому місцева мешканка започаткувала бізнес та створює букети з мила. Фото: Центру підтримки бізнесу.У Березнегуватому місцева мешканка започаткувала бізнес та створює букети з мила. Фото: Центру підтримки бізнесу.

У Березнегуватому на Миколаївщині місцева мешканка, дім якої пошкодили ворожі обстріли, вирішила відкрити свій бізнес та створює букети та сувеніри з мила.

Про це повідомляє пресслужба Центру підтримки бізнесу.

Під час обстрілів Березнегуватого у 2022 році будинок Наталі Гит постраждав, вона разом із двома дітьми дивом врятувалась.

Але замість того, щоб здатися, жінка взялася до справи та почала створювати букети та інші вироби із мила. Саме миловаріння стало для пані Наталі рятівним колом у найважчі дні.

Сьогодні майстриня мріє про розширення та приймає участь у проєкті «Економічна реабілітація та розширення можливостей у Миколаївській області». Жінка планує запустити нову лінійку: ароматизовані вироби з морської солі та мило для SPA.  

У Березнегуватому місцева мешканка започаткувала бізнес та створює букети з мила.У Березнегуватому місцева мешканка започаткувала бізнес та створює букети з мила. Фото: Центру підтримки бізнесу.
У Березнегуватому місцева мешканка започаткувала бізнес та створює букети з мила.У Березнегуватому місцева мешканка започаткувала бізнес та створює букети з мила. Фото: Центру підтримки бізнесу.

Також читайте матеріал «МикВісті» з історією переселенки з Херсонської області Олександри: «Від окупації до нових можливостей: Як переселенка з Олешок відкрила кав’ярню у Вознесенську». У матеріалі детально розповідалося про шлях Олександри Лі від переїзду до нового міста до відкриття власного бізнесу. Олександра поділилася своїм досвідом адаптації до нових умов і викликами, з якими зіткнулася при запуску кав’ярні.

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