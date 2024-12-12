Світло для українців вимикатимуть по-новому: зміни в Укренерго

Електрична лампа, фото з відкритих джерел

Міненерго затвердило оновлений документ про складання та застосування графіків відключень світла: в «Укренерго» розповіли, що змінилося.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Для побутових споживачів кожна черга графіків буде додатково розділена на дві підчерги — для більш точного та рівномірного розподілу обмежень між регіонами та всередині кожної області.

«Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги забагато — диспетчером може бути віддана командна на знеструмлення 0,5 черги, або 2,5 черги — якщо 2 черг замало», — йдеться в повідомленні.

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Крім того, на знеструмлення та заживлення абонентів офіційно відводиться до 30 хв;

Графіки погодинних відключень в усіх областях будуть уніфіковані, з дотриманням принципів рівномірності і справедливості.

Кожна група споживачів у кожній області, яку визначає обленерго, отримає чіткий час, коли заходи обмеження будуть застосовуватись щодо неї. З урахуванням максимально справедливого розподілу за критеріями день/ніч, будень/вихідний.

«Оскільки упродовж доби повністю урівняти тривалість відключень кожної групи неможливо — остаточне вирівнювання тривалості знеструмлень відбуватиметься за підсумками тижня. І за це, як і раніше, відповідатимуть обленерго», — наголосили в енергокомпанії.

Черга графіків відключення — це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Весь обсяг обмежень під час застосування графіків погодинних відключень поділений на 6 рівних черг. На промислових споживачів теж чекають нововведення:

Посилюється контроль застосування графіків обмеження потужності (ГОП) для промисловості.

Якщо підприємства/юридичні особи не виконують команду про застосування ГОП — обленерго мають самостійно застосувати графіки аварійного відключення щодо тих споживачів, які підключені до їхніх мереж.

Оператор системи передачі має застосувати графік аварійних відключень (ГАВ) щодо тих споживачів, які підключені до магістральних мереж.

Нагадаємо, що наразі у Миколаївській області відключення електроенергії проводять за кількома чергами в період з 07:00 до 22:00 годин.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/