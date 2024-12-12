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Світло для українців вимикатимуть по-новому: зміни в Укренерго

Електрична лампа, фото з відкритих джерелЕлектрична лампа, фото з відкритих джерел

Міненерго затвердило оновлений документ про складання та застосування графіків відключень світла: в «Укренерго» розповіли, що змінилося.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Для побутових споживачів кожна черга графіків буде додатково розділена на дві підчерги — для більш точного та рівномірного розподілу обмежень між регіонами та всередині кожної області.

«Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги забагато — диспетчером може бути віддана командна на знеструмлення 0,5 черги, або 2,5 черги — якщо 2 черг замало», — йдеться в повідомленні.

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Крім того, на знеструмлення та заживлення абонентів офіційно відводиться до 30 хв;

Графіки погодинних відключень в усіх областях будуть уніфіковані, з дотриманням принципів рівномірності і справедливості.

Кожна група споживачів у кожній області, яку визначає обленерго, отримає чіткий час, коли заходи обмеження будуть застосовуватись щодо неї. З урахуванням максимально справедливого розподілу за критеріями день/ніч, будень/вихідний.

«Оскільки упродовж доби повністю урівняти тривалість відключень кожної групи неможливо — остаточне вирівнювання тривалості знеструмлень відбуватиметься за підсумками тижня. І за це, як і раніше, відповідатимуть обленерго», — наголосили в енергокомпанії.

Черга графіків відключення — це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Весь обсяг обмежень під час застосування графіків погодинних відключень поділений на 6 рівних черг. На промислових споживачів теж чекають нововведення:

  • Посилюється контроль застосування графіків обмеження потужності (ГОП) для промисловості.
  • Якщо підприємства/юридичні особи не виконують команду про застосування ГОП — обленерго мають самостійно застосувати графіки аварійного відключення щодо тих споживачів, які підключені до їхніх мереж.
  • Оператор системи передачі має застосувати графік аварійних відключень (ГАВ) щодо тих споживачів, які підключені до магістральних мереж.

Нагадаємо, що наразі у Миколаївській області відключення електроенергії проводять за кількома чергами в період з 07:00 до 22:00 годин.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

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