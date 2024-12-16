Зруйнований палац культури в Корабельному районі Миколаєва можна відновити, — УКС

Зруйнована частина будівлі, де знаходилась актова зала. Архівне фото: «МикВісті»

Управління капітального будівництва замовило технічне обстеження пошкодженої ракетним ударом будівлі палацу культури «Корабельний» у Миколаєві. Воно показало, що будівля підлягає відновленню без повного демонтажу.

Про це у коментарі «МикВісті» розповів директор управління Олексій Савчук.

За словами посадовця, технічне обстеження показало, що конструкції будівлі придатні до відновлення. Демонтажу підлягає лише зруйнована задня частина актової зали, куди влучила ракета.

— Ми отримали від виконавця результат. Ми можемо його не перебудовувати заново, а можемо реконструювати або зробити капітальний ремонт. Частково ми можемо лишити його в тому вигляді, в якому він є. Конструкції там придатні, демонтувати будівлю повністю не потрібно. Там вже більше йде проєктне рішення. В першу чергу ми замовляли це обстеження для того, щоб отримати вихідні дані для проєктування, згідно на законодавство, і по-друге, концептуально вирішити, чи можливо його перебудовувати, чи потрібно будувати нове. Вид будівництва визначається з самого початку. Тепер ми маємо і вихідні дані, і маємо розуміння, як нам у подальшому називати цей проєкт, — зазначив Олексій Савчук.

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Роботи з обстеження почались восени, їх проводить херсонська компанія ТОВ «Херсон-Проєкт».

Палац культури «Корабельний»

Удар по будівлі палацу культури стався 5 липня 2022 року. Внаслідок обстрілу російською армією було зруйновано одну з частин ПК.

У березні 2023 року керівник управління культури міськради Юрій Любаров повідомив, що міська влада розглядає кілька варіантів відновлення палацу культури «Корабельний». Так, один зі шляхів, які розглядала влада Миколаєва — знесення старої будівлі та будівництво нового палацу культури.

Пізніше українська архітекторка Олена Гординська у співпраці з італійським бюро Altereco представила один з можливих варіантів відбудови палацу культури «Корабельний». У проєкті архітекторка запропонувала перетворити зруйнований ПК на культурний парк «Korabel kultural park».

Заклад у вересні 2023 року відновив свою діяльність після прильоту російської ракети. Палац культури пропрацював майже 5 місяців до інциденту, що стався увечері 22 січня. Пожежа площею 30 квадратних метри сталась на горищі.

Пожежа палацу культури «Корабельний» у Миколаєві поставила остаточну крапку в роботі закладу. Керівництво вважає, що це був навмисний підпал.

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