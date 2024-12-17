Ради у першому читанні підтримала законопроєкт про множинне громадянство
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- Альона Коханчук
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14:58, 17 грудня, 2024
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У вівторок, 17 грудня, у першому читанні народні депутати прийняли за основу законопроєкт №11469 про введення інституту множинного громадянства в Україні.
Як повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, законопроєкт підтримали 247 депутатів.
Він зазначив, що до другого читання мають врахувати пропозиції і зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців.
Крім того, парламент доручив запитати думку Конституційного суду щодо закону окремим голосуванням (за — 150 голосів).
Нагадаємо, що законопроєкт у серпні цього року до Верховної Ради подав президент Володимир Зеленський.
Законопроєкт забороняє множинне громадянство для осіб, які мають громадянство Росії або країн, що не визнають територіальну цілісність та суверенітет України.
Пропонується дозволити множинне громадянство у таких випадках:
- одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;
- набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;
- автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;
- автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;
- набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;
- набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.
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