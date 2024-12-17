Ради у першому читанні підтримала законопроєкт про множинне громадянство

Подвійне громадянство. Фото для ілюстрації/Depositphotos

У вівторок, 17 грудня, у першому читанні народні депутати прийняли за основу законопроєкт №11469 про введення інституту множинного громадянства в Україні.

Як повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, законопроєкт підтримали 247 депутатів.

Він зазначив, що до другого читання мають врахувати пропозиції і зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців.

Крім того, парламент доручив запитати думку Конституційного суду щодо закону окремим голосуванням (за — 150 голосів).

Нагадаємо, що законопроєкт у серпні цього року до Верховної Ради подав президент Володимир Зеленський.

Законопроєкт забороняє множинне громадянство для осіб, які мають громадянство Росії або країн, що не визнають територіальну цілісність та суверенітет України.

Пропонується дозволити множинне громадянство у таких випадках: