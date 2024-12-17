У Медіабазі Миколаїв розкажуть, чому журналістам варто вести свої соцмережі
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- Катерина Середа
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15:30, 17 грудня, 2024
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Регіональний хаб Інституту масової інформації «Медіабаза Миколаїв» запрошує на лекцію «Пиши і показуй: чому соцмережі – це мастхев для журналіста», яку проведе журналіст, СЕО «МикВісті» Олег Деренюга.
На лекції учасники дізнаються:
- Чому кожному журналісту важливо вести свої соціальні мережі.
- Як розповідати про свою роботу та публікувати власні тексти, щоб залучати аудиторію та отримувати імпакт.
- Як соцмережі допомагають будувати професійний бренд і ділитися досягненнями.
Лекція буде цікавою і корисною як для досвідчених медійників, так і для тих, хто тільки починає свій шлях у журналістиці.
Коли: 18 грудня 2024 року, початок о 15:00.
Де: Медіабаза Миколаєва.
Не пропустіть можливість дізнатися більше про сучасні тренди в журналістиці та отримати практичні поради від професіонала!
Участь за попередньою реєстрацією.
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