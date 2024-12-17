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У Медіабазі Миколаїв розкажуть, чому журналістам варто вести свої соцмережі

Регіональний хаб Інституту масової інформації «Медіабаза Миколаїв» запрошує на лекцію «Пиши і показуй: чому соцмережі – це мастхев для журналіста», яку проведе журналіст, СЕО «МикВісті» Олег Деренюга.

На лекції учасники дізнаються:

  • Чому кожному журналісту важливо вести свої соціальні мережі.
  • Як розповідати про свою роботу та публікувати власні тексти, щоб залучати аудиторію та отримувати імпакт.
  • Як соцмережі допомагають будувати професійний бренд і ділитися досягненнями.

Лекція буде цікавою і корисною як для досвідчених медійників, так і для тих, хто тільки починає свій шлях у журналістиці.

Коли: 18 грудня 2024 року, початок о 15:00.

Де: Медіабаза Миколаєва.

Не пропустіть можливість дізнатися більше про сучасні тренди в журналістиці та отримати практичні поради від професіонала!

Участь за попередньою реєстрацією.

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