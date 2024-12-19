В ДТЕК попередили, що публікуватимуть мінімум інформації про стан енергетики з міркувань безпеки
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- Альона Коханчук
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23:10, 19 грудня, 2024
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Компанія ДТЕК попередила, що з міркувань безпеки буде надавати лише мінімальну інформацію про стан енергосистеми в Україні.
Як зазначили в компанії, інформуватимуть населення лише про графіки стабілізаційних відключень.
«Як тільки буде потреба повернутись до графіків стабілізаційних відключень, ми повідомимо про це першими на нашому телеграм-каналі», — йдеться у повідомленні.
«Укренерго» наразі нічого не повідомляє про можливі планові відключення світла у пʼятницю.
Нагадаємо, актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
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