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В ДТЕК попередили, що публікуватимуть мінімум інформації про стан енергетики з міркувань безпеки

Компанія ДТЕК попередила, що з міркувань безпеки буде надавати лише мінімальну інформацію про стан енергосистеми в Україні.

Як зазначили в  компанії, інформуватимуть населення лише про графіки стабілізаційних відключень.

«Як тільки буде потреба повернутись до графіків стабілізаційних відключень, ми повідомимо про це першими на нашому телеграм-каналі», — йдеться у повідомленні.

«Укренерго» наразі нічого не повідомляє про можливі планові відключення світла у пʼятницю.

Нагадаємо, актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

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