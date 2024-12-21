Відсьогодні на дорогах України збільшиться кількість радарів TruCAM для вимірювання швидкості

Кількість радарів TruCAM на дорогах України збільшиться. Фото: Патрульна поліція України

З 21 грудня на дорогах України патрульні починають використовувати прилади TruCAM ще на 51 новій ділянці. На Миколаївщині радари використовуватимуть лише на окремих відрізках трас.

Про повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Загалом патрульні контролюватимуть швидкість на 346 ділянках доріг по всій Україні. Місця визначені з урахуванням рівня аварійності.

У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади TruCAM тимчасово не використовують. У Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях контроль здійснюється лише на окремих ділянках.

Правоохоронці нагадують, що перевищення швидкості — одна з головних причин ДТП із постраждалими та загиблими. Водіїв закликають дотримуватися швидкісного режиму, особливо на небезпечних ділянках доріг.

Раніше повідомлялось, що Миколаєві та області встановили нові камери фіксації порушень правил дорожнього руху. З 26 серпня по всій Україні почнуть працювати 43 комплекси.