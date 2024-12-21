  • субота

    21 грудня, 2024

  • 7.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 21 грудня , 2024 субота

  • Миколаїв • 7.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Відсьогодні на дорогах України збільшиться кількість радарів TruCAM для вимірювання швидкості

Кількість радарів TruCAM на дорогах України збільшиться. Фото: Патрульна поліція УкраїниКількість радарів TruCAM на дорогах України збільшиться. Фото: Патрульна поліція України

З 21 грудня на дорогах України патрульні починають використовувати прилади TruCAM ще на 51 новій ділянці. На Миколаївщині радари використовуватимуть лише на окремих відрізках трас.

Про повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Загалом патрульні контролюватимуть швидкість на 346 ділянках доріг по всій Україні. Місця визначені з урахуванням рівня аварійності.

У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади TruCAM тимчасово не використовують. У Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях контроль здійснюється лише на окремих ділянках.

Правоохоронці нагадують, що перевищення швидкості — одна з головних причин ДТП із постраждалими та загиблими. Водіїв закликають дотримуватися швидкісного режиму, особливо на небезпечних ділянках доріг.

Раніше повідомлялось, що  Миколаєві та області встановили нові камери фіксації порушень правил дорожнього руху. З 26 серпня по всій Україні почнуть працювати 43 комплекси.

Останні новини про: Патрульна поліція

Миколаївська поліція впроваджує систему обліку дій щодо затриманих осіб
На Майдані у Києві чоловік пошкодив прапори та фото загиблих воїнів
На Миколаївщині за вихідні затримали 9 нетверезих водіїв
Реклама

Читайте також:

новини

У справі про напад на тренера Корчинського пройшли судові дебати: вирок оголосять 26 грудня

Олена Козубовська
новини

Кісельова каже, що наглядові ради матимуть реальний вплив на КП Миколаєва: «Важливо, щоб вони не танцювали під чиюсь дудку»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві представили різдвяну експозицію місцевих художників у відновленій виставковій залі

Даріна Мельничук
новини

«Гроші псують людей», — депутат Кантор бачить наглядові ради при КП на добровільних засадах й без зарплат

Аліна Квітко
новини

В Google Maps з’явилися нові назви населених пунктів Миколаївщини

Юлія Бойченко

Останні новини про: Патрульна поліція

На Миколаївщині за вихідні затримали 9 нетверезих водіїв
На Майдані у Києві чоловік пошкодив прапори та фото загиблих воїнів
Миколаївська поліція впроваджує систему обліку дій щодо затриманих осіб

У справі про напад на тренера Корчинського пройшли судові дебати: вирок оголосять 26 грудня

Олена Козубовська

Росія атакувала Миколаївщину дронами: пошкоджено житловий будинок

Миколаїв готовий допомогти херсонцям у разі евакуації, — Кім