Підозрюваному у вбивстві Фаріон змінили кваліфікацію злочину, справу скерували до суду

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон. Фото: РБК-Україна

Правоохоронці завершили розгляд справи про вбивство народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон та направили його до суду. Підозрюваному у вбивстві змінили кваліфікацію злочину.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, що у справі про вбивство Ірини Фаріон є підозрюваним В’ячеслав Зінченко. Йому змінили кваліфікацію злочину. Тепер його підозрюють в умисному вбивстві особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю (пункт 8, 14 частини 2 статті 115, частини 1 статті 263 КК України).

Слідством встановлено, що 19 липня 2024 року у Львові підозрюваний з відстані близько двох метрів вистрелив у потерпілу з пістолета і втік з місця події. Жінка померла того ж дня.

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«Обвинувачений виявив переконання в «національній дискримінації громадян України, які спілкуються російською мовою». Ірина Фаріон, яка була відома своєю позицією щодо захисту української мови та культури, своїми діями нібито розколювала народну єдність. На підставі чого у фігуранта виник умисел на її вбивство», — йдеться у повідомленні.

Вбивство Ірини Фаріон

У п’ятницю, 19 липня, невідомий стріляв у Ірину Фаріон. Речниця партії «Свобода» Христина Равлюк повідомили ВВС, що подія сталася біля будинку Ірини Фаріон у Львові. Пізніше Фаріон померла у лікарні.

Прощання з Іриною Фаріон відбулося 21 липня на площі перед Гарнізонним храмом у Львові.

Згодом Президент Володимир Зеленський повідомив, що вранці 20 липня отримав нові звіти щодо вбивства Ірини Фаріон, і наразі розглядаються всі версії, включно з тією, яка пов'язана з Росією.

Президент Володимир Зеленський 25 липня повідомив про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.

У пʼятницю, 26 липня, Галицький районний суд обрав запобіжний захід 18-річному юнаку, якого підозрюють в вбивстві Ірини Фаріон. Суддя обрав підозрюваному безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Пізніше термін тримання під вартою продовжили до 12 січня 2025 року.