З початку року громади Миколаївщини отримали ₴896,2 млн плати за землю

Землевласники та орендарі Миколаївщини сплатили понад 896 мільйонів гривень. Фото з pixabay

За 11 місяців 2024 року землевласники та орендарі Миколаївщини сплатили понад 896 мільйонів гривень плати за землю.

Про це повідомили у Державній податковій службі у Миколаївській області

Зазначається, що плата за землю є одним з вагомих джерел наповнення місцевих бюджетів Миколаївщини. Так, у січні-листопаді 2024 року до місцевих бюджетів мобілізовано земельного податку та орендної плати за землю у сумі 896,2 мільйонів гривень, що на 26,8%, або на 189,3 мільйонів гривень більше, ніж у аналогічному періоді 2023 року.

«Зокрема, від cуб’єктів господарювання — юридичних осіб до місцевих бюджетів надійшло плати за землю у сумі 645,7 мільйонів гривень, від фізичних осіб та громадян, які самостійно обробляють земельні ділянки, — 250,5 мільйонів гривень», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Миколаєві зменшили розмір ставки орендної плати з 3% до 1% за комунальну землю для забудовників та підприємців, які постраждали від війни.

Перед цим у травні 2024 року до редакції «МикВісті» звернулись миколаївські підприємці, які просили владу переглянути податкові ставки та знизити орендну плату за використання землі на 50% для можливості ведення торговельної діяльності. Крім того, до депутатів також звертались з проханням знизити оренду за землі, які використовує Міноборони.

У червні члени комісії міської ради з питань законності підтримали таку ініціативу. Управлінню фінансів надали доручення підготувати внесення змін у вже діючий проєкт рішення щодо визначення розміру ставок орендної плати за землю і внести зміни в частині заміни 3% на 1% для земель поточного будівництва.