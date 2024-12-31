Історичний удар: морський дрон вперше у світі збив російський гелікоптер

Ударний морський дрон MAGURA V5. Фото: ГУР МО

У вівторок, 31 грудня, українські воїни спецпідрозділу Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

За даними розвідки, під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 «SeeDragon» знищено російський гелікоптер Мі-8.

Також у ГУР оприлюднили відео, на якому видно момент ураження та падіння гелікоптера.

Раніше повідомлялося, що морські дрони «Sea Baby», на які українці збирали кошти через платформу «UNITED24», оснастили системами «Град». Модернізований безпілотник уже випробували та вони вже активно борються з окупантами на Кінбурнській косі.