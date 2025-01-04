Україна отримала 50 тис. запитів щодо зниклих безвісти російських військових

Україна отримує запити про зниклих безвісти російських військових. Фото: Факти

Україна отримала понад 50 тисяч звернень від родичів російських військових, які зникли безвісти. Ці запити надійшли у межах проєкту «Хочу найти», організованого Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

Про це повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу Богдан Охріменко в інтерв’ю виданню «АрміяInform».

За його словами, кількість зниклих безвісти російських військових може сягати 100 тисяч. При цьому в самій Росії офіційно такі дані не розголошуються.

— До проєкту звертаються десятки тисяч родичів російських солдатів, які втратили зв’язок із близькими. Ми спочатку запустили телефонну лінію, а згодом зрозуміли, що це має бути окремий масштабний проєкт. Сьогодні ми отримали понад 50 тисяч запитів. І це лише ті, хто наважився звернутися до нас, – зазначив Богдан Охріменко.

У той час як Україна надає інформацію родичам російських військових, у самій Росії влада уникає цієї теми. За словами Охріменка, на закритому засіданні в Держдумі прозвучала цифра 48 тисяч зниклих безвісти громадян, але далі обговорення цієї теми заборонили.

Україна фіксує численні випадки, коли тіла російських солдатів залишаються на полях, а їхні рештки розтягують тварини. Водночас у Росії, за словами Богдана Охріменка, немає інтересу визнавати зниклих безвісти загиблими.

— Ми бачимо, що багато тіл російських солдатів залишаються на наших полях. Їхні рештки часто розносять собаки. Росія не виявляє жодного інтересу до ідентифікації цих загиблих Російським командирам вигідно продовжувати отримувати грошове забезпечення за рахунок тих, хто числиться зниклим. Родинам при цьому нічого не виплачують, – повідомив він.

Нагадаємо, що в Україні створять єдину систему з базою ДНК родин зниклих безвісти, щоб пришвидшити процес пошуку.