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В Україні зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу

В Україні зареєстрували перші ліки з медичного канабісу. Ілюстративне фото з РixabayВ Україні зареєстрували перші ліки з медичного канабісу. Ілюстративне фото з Рixabay

В Україні офіційно зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу. Ними стали оральні краплі іспанського бренду, і вже на початку 2025 року вони можуть з'явитися в українських аптеках.

Про це повідомили в благодійному фонді «Пацієнти України».

Ліки будуть відпускатися виключно за електронним рецептом лікаря на ім'я пацієнта. Аптеки, які виготовлятимуть ці препарати, повинні мати три ліцензії: на роздрібну торгівлю, виготовлення лікарських засобів та обіг наркотичних речовин.

Окрім оральних крапель, в аптеках незабаром можна буде придбати тверді капсули, дентальні пасти та гелі з канабісу. Ці форми ліків затвердив МОЗ у 2024 році.

«Мільйони пацієнтів чекають на доступ до прогресивного лікування медичним канабісом в Україні. Вже за декілька місяців пацієнти зможуть позбутися болю та інших важких проявів хвороб та покращити якість свого життя», — розповів голова координаційної ради БО «100% Життя» Дмитро Шерембей.

У фонді також нагадали, що вже затверджено перелік захворювань та станів, за яких лікарі зможуть призначати лікування медичним канабісом. Проте в організації вважають цей перелік недостатньо прогресивним, оскільки в ньому не згадується посттравматичний стресовий розлад.

Нагадаємо, що закон про легалізацію медичного канабісу врегульовує обіг рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

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