  • понеділок

    13 січня, 2025

  • 0.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 13 січня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 0.6° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Україна відправила у Сирію перші 500 тонн борошна у межах Grain from Ukraine

Сирія отримала перші 500 тонн борошна. Фото: PixabayСирія отримала перші 500 тонн борошна. Фото: Pixabay

Україна відправила десятки тонн олії та борошна до Мозамбіку, Джибуті, Танзанії та Сирії в межах глобальної продовольчої ініціативи.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.

Зазначається, що у межах Grain from Ukraine у Сирію за підтримки «Всесвітньої продовольчої програми» уже надійшла перша партія нашої допомоги — 500 тонн борошна.

Також у межах ініціативи Україна вже відправила соняшникову олію до Мозамбіку. Майже 416 тонн прибудуть на початку лютого. Ще 73,4 тонни олії та 970,5 тонни борошна наприкінці січня будуть у Джибуті. Крім того, 453 тонни соняшникової олії невдовзі відправлять до Танзанії.

У межах Grain from Ukraine за кошти міжнародних партнерів закуповується продукція українських виробників для подолання голоду у світі.

Раніше повідомлялося, що відкриття морського кордону в Чорному морі дозволило Україні у першому півріччі 2024 року на 35% наростити експорт товарів.

Останні новини про: Міністерство закордонних справ

У Сомалі захопили у заручники українців, які були на гелікоптері Місії ООН
В Україні запустять систему «е-Консул» для спрощення доступу до сервісів МЗС за кордоном
ЗМІ опублікували рейтинг найвищих зарплат українських дипломатів
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві створять реєстр проєктів відновлення пошкодженого війною майна

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві пройшла акція проти обрізки платанів на Соборній: звернення містян передадуть міськраді та Міндовкіллю

Аліса Мелік-Адамян
новини

Комісія облради звернулася до поліції з вимогою перевірити законність дій КП «Миколаївські парки»

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Новому Бузі виставили на аукціон приміщення колишнього кінотеатру за ₴1 млн

Аліна Квітко
новини

Жоден представник влади Миколаєва не прийшов на засідання екологічної комісії облради щодо скандалу з обрізкою дерев

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Міністерство закордонних справ

ЗМІ опублікували рейтинг найвищих зарплат українських дипломатів
В Україні запустять систему «е-Консул» для спрощення доступу до сервісів МЗС за кордоном
У Сомалі захопили у заручники українців, які були на гелікоптері Місії ООН

На Миколаївщині уламки збитих «Шахедів» пошкодили будинки

Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через поточний ремонт: адреси

На видалення бур'янів та обрізку дерев у Новому Бузі планують витратити майже ₴1 млн