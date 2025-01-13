Україна відправила у Сирію перші 500 тонн борошна у межах Grain from Ukraine

Сирія отримала перші 500 тонн борошна. Фото: Pixabay

Україна відправила десятки тонн олії та борошна до Мозамбіку, Джибуті, Танзанії та Сирії в межах глобальної продовольчої ініціативи.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.

Зазначається, що у межах Grain from Ukraine у Сирію за підтримки «Всесвітньої продовольчої програми» уже надійшла перша партія нашої допомоги — 500 тонн борошна.

Також у межах ініціативи Україна вже відправила соняшникову олію до Мозамбіку. Майже 416 тонн прибудуть на початку лютого. Ще 73,4 тонни олії та 970,5 тонни борошна наприкінці січня будуть у Джибуті. Крім того, 453 тонни соняшникової олії невдовзі відправлять до Танзанії.

У межах Grain from Ukraine за кошти міжнародних партнерів закуповується продукція українських виробників для подолання голоду у світі.

Раніше повідомлялося, що відкриття морського кордону в Чорному морі дозволило Україні у першому півріччі 2024 року на 35% наростити експорт товарів.