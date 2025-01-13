У Вознесенську шукають донора для будівництва компостувальної станції за ₴50 млн

Вознесенськ шукає донора для будівництва компостувальної станції: кошторис проєкту – 50.4 млн грн. Фото: Andriana Syvanych

Вознесенська міська рада планує побудувати компостувальну станцію, яка перероблятиме харчові та садові відходи. Вартість проєкту становить 50,4 мільйона гривень, і зараз влада шукає.

Відповідний проєкт опублікований на сайті державної системи DREAM, пишуть «МикВісті».

Станцію планують збудувати на території діючого полігону за межами міста. Вона займатиме площу 1,3 гектара та зможе переробляти до 6 тисяч тонн органічних відходів на рік.

Сьогодні громада Вознесенська, до якої входять місто та два села, централізовано збирає лише 82% побутових відходів. Проблема найбільше стосується сіл Новогригорівка та Ракове, де немає належної системи збору сміття.

Структура твердих побутових відходів в громаді. Фото: скриншот з презентації Структура твердих побутових відходів в громаді. Фото: скриншот з презентації

На території станції передбачено розміщення трьох карт для компостування. Відходи сортуватимуть за допомогою спеціальних контейнерів. Для харчових залишків та органіки встановлюватимуть баки об’ємом від 120 до 1100 літрів. Найбільші контейнери будуть використовуватися для збору садових відходів, таких як гілки та листя.

Нагадаємо, що у 2024 році в рамках реалізації проєкту «Компостувальний кластер» планують приєднатися: Бузька сільська рала, Прибужанівська сільрада, Олександрівська сільрада, Дорошівська сільська рада, Веселинівська селищна рада та Братська селищна рада.

Громади делегували Вознесенську запровадження роздільного збирання побутових відходів та забезпечення виконання цільових показників щодо підготовки для повторного використання та рециклінгу побутових відходів (до 2025 року — не менше 10% їх маси; до 2030 року — не менше 20% їх маси; до 2035 року — не менше 25% їх маси; до 2040 року — не менше 35% їх маси).

Нагадаємо, що Вознесенський полігон ТПВ розташований в селі Таборівка Бузької територіальної громади Вознесенського району. Рятувальникам часто доводиться гасити там пожежі.