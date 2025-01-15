У Посад-Покровському почали відновлювати зруйновані оселі: до кінця року планують відбудувати 100 будинків

Село Посад-Покровське на межі Херсонської та Миколаївської областей, фото: видання МОСТ

У селі Посад-Покровське Херсонської області почали роботи з відновлення зруйнованих будинків. Наразі тривають роботи з відбудови 12 осель.

Про це йдеться у статті видання МОСТ «Нова порція надії: Посад-Покровське відновлюється всупереч обставинам».

Як відомо, ще навесні 2023 року Посад-Покровське включили у проєкт з комплексної відбудови. Але роботи припинилися у 2024 році. У серпні стало відомо, що Кабмін знову виділив гроші на відбудову села.

Село Посад-Покровське на межі Херсонської та Миколаївської областей, фото: видання МОСТ

Загалом впродовж 2025 року за державні кошти планують відновити 98 будинків, повідомив очільник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Херсонській області Микола Савченко.

— Фінансування відкрили тільки два тижні тому. До цього фінансування не було майже рік. Зараз активно йдуть роботи на 12-ти об’єктах, усього в роботі станом на кінець року – 98 об’єктів. Це – будинки, на які є усі документи, з власниками яких укладені договори за державною програмою «Краще, ніж було», – розповів він.

Однак мешканці села вже зіштовщуються з проблемими, що виникають з їх оселями внаслідок завданих руйнувань. Після повного переходу села під контроль України волонтери допомогли 86-річній мешканці Посад-Покровського Лідії Григорівній перекрити дах новим шифером, але пізніше її вмовили подати документи на відновлення оселі за державною програмою.

Будинок 86-річної мешканки Посад-Покровського Лідії Григорівни, фото: видання МОСТ

Коли Лідія Григорівна погодилась, шифер з будинку зняли, залишивши дах лише під плівкою. А потім закінчилися гроші, і пенсіонерці та її 61-річному сину довелося після дощу ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації: залило веранду. Будинок додатково накрили ще й брезентом і запропонували чекати поновлення фінансування.

— Зараз покрівля вже відновлена, але треба утеплювати стелю, бо самі розумієте, який зараз її стан після того, як рік будинок стояв з розбитою покрівлею. Через це неможливо нормально опалювати будинок, бо стеля не тримає тепло. Треба й покрівлю утеплювати, – розповіла жінка.

Будинок 86-річної мешканки Посад-Покровського Лідії Григорівни, фото: видання МОСТ

Окрім стану будинку, Лідію Григорівну турбують відсутність у селі водо- та газопостачання .

— Питну воду нам привозять. Намагаємося якось раціонально її витрачати, бо вона ж використовується і для приготування їжі. А ось з технічною водою – велика біда. Є місце, де можна її набирати, але ж таким літнім людям, як я, це дуже важко. У селі був водогін – старий, у поганенькому стані. Але він працював. На жаль, під час бойових дій була знищена водонапірна вежа. І зараз ми дуже потерпаємо від нестачі саме технічної води, необхідної для підтримання чистоти в оселі, прання, гігієнічних процедур, – розповіла жінка.

Після відновлення фінансування проєкту комплексної відбудови у селі продовжили будівництво будинків та ведуться роботи з облаштування системи водопостачання.

Село Посад-Покровське на межі Херсонської та Миколаївської областей, фото: видання МОСТ

Село Посад-Покровське на межі Херсонської та Миколаївської областей, фото: видання МОСТ

Село Посад-Покровське на межі Херсонської та Миколаївської областей, фото: видання МОСТ

Село Посад-Покровське на межі Херсонської та Миколаївської областей, фото: видання МОСТ

Село Посад-Покровське на межі Херсонської та Миколаївської областей, фото: видання МОСТ

На запитання про відновлення у Посад-Покровському системи водопостачання Микола Савченко відповів, що проблема – лише у відсутності фінансування. Він спростовує слова мешканців про технічні проблеми, які нібито завадили відновленню водогону: «Не було фінансування. Три тижні тому роботи відновилися, зараз вони йдуть на двох вулицях».

За словами Миколи Савченка, наступного року мають початися роботи з відновлення у Посад-Покровському газопостачання.

— Проєктно-вишукувальні роботи завершені. Чекаємо відкриття фінансування. Наступного року будуть проведені відповідні закупівлі. І тоді розпочнуться роботи з відновлення газопостачання. Буде прокладатися новий газогін низького тиску і буде робитися розведення по абонентах, – каже він.

Стосовно строків виконання усіх відновлювальних робіт у Посад-Покровському і загального обсягу їх фінансування пан Микола сказав, що такою інформацією поки що не володіє: «На сьогоднішній день я не можу відповісти на такі запитання. Я ж не розпорядник коштів. Це буде відомо на початку 2025 року. Коли бюджет приймуть, доведуть плани. Ми ж регіональний підрозділ».

Село Посад-Покровське на межі Херсонської та Миколаївської областей, фото: видання МОСТ

Село Посад-Покровське на межі Херсонської та Миколаївської областей, фото: видання МОСТ

Село Посад-Покровське на межі Херсонської та Миколаївської областей, фото: видання МОСТ

Село Посад-Покровське на межі Херсонської та Миколаївської областей, фото: видання МОСТ

Село Посад-Покровське на межі Херсонської та Миколаївської областей, фото: видання МОСТ

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