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На Миколаївщині продавчиню оштрафували за продаж алкоголю та цигарок підлітку

В одному із магазинів у Вознесенському районі Миколаївщини продали неповнолітньому алкоголь та сигарети. Продавчиню магазину оштрафували.

Про це повідомила поліція Миколаївської області.

Зазначається, що під час перевірки Прибужанівської громади правоохоронці виявили порушення правил торгівлі підакцизними товарами. На продавчиню склали протокол за частиною 2 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліція нагадує, що продавці несуть як адміністративну, так і моральну відповідальність за дотримання закону. У разі сумнівів щодо віку покупця продавець зобов’язаний запитати документ, що підтверджує його повноліття. Якщо покупець не має такого документа, продаж алкоголю чи тютюнових виробів заборонено.

На Миколаївщині продавчиню оштрафували за продаж алкоголю та цигарок підлітку, фото: Нацполіція МиколаївщиниНа Миколаївщині продавчиню оштрафували за продаж алкоголю та цигарок підлітку, фото: Нацполіція Миколаївщини

Нагадаємо, що на початку 2024 року правоохоронці зафіксували 17 випадків вживання неповнолітніми алкогольних напоїв, з яких 9 дітей були доставлені до лікарень.

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