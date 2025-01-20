Українські науковці вперше створять 22 розробки на замовлення Кабміну

Науковці створять 22 розробки вперше за замовленням держави. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів затвердив перелік наукових розробок для замовлення. Раніше вчені самостійно обирали тематику своїх досліджень, а тапер їм надали перелік розробок, які потрібні державі.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Він вважає, що це «новий рівень інтеграції» науки з реальним сектором економіки, коли наукові роботи перетворюються на практичні технології для оборони, медицини, екології та промисловості, а не лише залишаються в межах статей і теорій.

«Раніше вчені самі вибирали, над чим працювати. Минулого року різні міністерства, зокрема й Мінцифри, сформували технічне завдання на наукові розробки. Сьогодні уряд затвердив список розробок, які вчені вже беруть у роботу», — зазначив він.

Загалом держава замовляє 22 розробки. У фокусі наукових розробок зазначені:

посилення національної безпеки;

розвиток енергетики — технології для отримання водневого палива;

агровиробництво — подолання наслідків бойових дій на землі сільськогосподарського призначення;

розвиток медичних технологій — нові методи лікування та діагностики онкологічних захворювань, розвиток реабілітаційної медицини на базі ШІ;

подолання наслідків екологічної катастрофи (ідеться про руйнування Каховської ГЕС та знищення Каховського водосховища);

цифровізація і штучний інтелект.

На розробку рішень у цих напрямах учені матимуть два роки та окремий бюджет на їхню реалізацію — понад 186 мільйонів гривень. Михайло Федоров зазначив, що розробки мають бути готові до практичного використання, щоб зміцнювати оборону та розвивати економіку.

Нагадаємо, що у 2024 році до щорічного рейтингу увійшло чотири миколаївських заклади вищої освіти за кількістю публікацій у наукових журналах, матеріалах конференцій, книжкових видань.