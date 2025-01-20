Українські науковці вперше створять 22 розробки на замовлення Кабміну
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- Альона Коханчук
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12:11, 20 січня, 2025
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Кабінет Міністрів затвердив перелік наукових розробок для замовлення. Раніше вчені самостійно обирали тематику своїх досліджень, а тапер їм надали перелік розробок, які потрібні державі.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Він вважає, що це «новий рівень інтеграції» науки з реальним сектором економіки, коли наукові роботи перетворюються на практичні технології для оборони, медицини, екології та промисловості, а не лише залишаються в межах статей і теорій.
«Раніше вчені самі вибирали, над чим працювати. Минулого року різні міністерства, зокрема й Мінцифри, сформували технічне завдання на наукові розробки. Сьогодні уряд затвердив список розробок, які вчені вже беруть у роботу», — зазначив він.
Загалом держава замовляє 22 розробки. У фокусі наукових розробок зазначені:
- посилення національної безпеки;
- розвиток енергетики — технології для отримання водневого палива;
- агровиробництво — подолання наслідків бойових дій на землі сільськогосподарського призначення;
- розвиток медичних технологій — нові методи лікування та діагностики онкологічних захворювань, розвиток реабілітаційної медицини на базі ШІ;
- подолання наслідків екологічної катастрофи (ідеться про руйнування Каховської ГЕС та знищення Каховського водосховища);
- цифровізація і штучний інтелект.
На розробку рішень у цих напрямах учені матимуть два роки та окремий бюджет на їхню реалізацію — понад 186 мільйонів гривень. Михайло Федоров зазначив, що розробки мають бути готові до практичного використання, щоб зміцнювати оборону та розвивати економіку.
Нагадаємо, що у 2024 році до щорічного рейтингу увійшло чотири миколаївських заклади вищої освіти за кількістю публікацій у наукових журналах, матеріалах конференцій, книжкових видань.
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