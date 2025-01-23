На Херсонщині облаштували три «підземні лікарні»
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- Марія Хаміцевич
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11:43, 23 січня, 2025
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У трьох лікарнях Херсонщини створили укриття для безпеки пацієнтів та персоналу під час обстрілів.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
За його словами укриття облаштовали в:
- Херсонській обласній клінічній лікарні;
- Херсонській міській лікарні імені О. С. Лучанського;
- Херсонському перинатальному центрі імені З. С. Клименко.
Як відомо, минулого року уряд виділив 160 мільйонів гривень на створення безпечних умов у лікарнях регіону. Крім того, медичні заклади отримали сучасне обладнання: мамографи, апарати ШВЛ, кисневі станції, автомобілі швидкої допомоги тощо.
Слід зазначити, що на Херсонщині медичні заклади неодноразово ставали мішенню обстрілів російських військ.
Нагадаємо, що у січні 2024 року росіяни обстріляли лікарню в Херсоні. Внаслідок атаки постраждали троє медпрацівників та ще одна людина. Також один із медичних закладів постраждав у лютому минулого року.
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