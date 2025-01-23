На Херсонщині облаштували три «підземні лікарні», фото: Віктор Ляшко

У трьох лікарнях Херсонщини створили укриття для безпеки пацієнтів та персоналу під час обстрілів.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами укриття облаштовали в:

Херсонській обласній клінічній лікарні;

Херсонській міській лікарні імені О. С. Лучанського;

Херсонському перинатальному центрі імені З. С. Клименко.

Як відомо, минулого року уряд виділив 160 мільйонів гривень на створення безпечних умов у лікарнях регіону. Крім того, медичні заклади отримали сучасне обладнання: мамографи, апарати ШВЛ, кисневі станції, автомобілі швидкої допомоги тощо.

Слід зазначити, що на Херсонщині медичні заклади неодноразово ставали мішенню обстрілів російських військ.

На Херсонщині облаштували три «підземні лікарні», фото: Віктор Ляшко На Херсонщині облаштували три «підземні лікарні», фото: Віктор Ляшко

Нагадаємо, що у січні 2024 року росіяни обстріляли лікарню в Херсоні. Внаслідок атаки постраждали троє медпрацівників та ще одна людина. Також один із медичних закладів постраждав у лютому минулого року.