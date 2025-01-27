«Не мовчи - полон вбиває»: у Миколаєві пройшов черговий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових. Фото: Сергій Кононенко

Вчора, 26 січня, у Миколаєві пройшов щотижневий мітинг в підтримку полонених військових та зниклих безвісти.

На акції зібрались друзі та родичі військовополонених, а також небайдужі Миколаївці, повідомляють «МикВісті».

Мешканці тримали плакати, прапори різних бригад та фотографії своїх близьких, які знаходяться в полоні, із закликом повернути їх додому.

«Не мовчи - полон вбиває»: у Миколаєві пройшов черговий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових. Фото: Сергій Кононенко

«Не мовчи - полон вбиває»: у Миколаєві пройшов черговий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових. Фото: Сергій Кононенко

«Не мовчи - полон вбиває»: у Миколаєві пройшов черговий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових. Фото: Сергій Кононенко

«Не мовчи - полон вбиває»: у Миколаєві пройшов черговий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових. Фото: Сергій Кононенко

«Не мовчи - полон вбиває»: у Миколаєві пройшов черговий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових. Фото: Сергій Кононенко