«Не мовчи - полон вбиває»: у Миколаєві пройшов черговий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових
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- Володимир Коваль
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7:15, 27 січня, 2025
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Вчора, 26 січня, у Миколаєві пройшов щотижневий мітинг в підтримку полонених військових та зниклих безвісти.
На акції зібрались друзі та родичі військовополонених, а також небайдужі Миколаївці, повідомляють «МикВісті».
Мешканці тримали плакати, прапори різних бригад та фотографії своїх близьких, які знаходяться в полоні, із закликом повернути їх додому.
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