  • понеділок

    27 січня, 2025

  • 5.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 27 січня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 5.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Не мовчи - полон вбиває»: у Миколаєві пройшов черговий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових

«Не мовчи - полон вбиває»: у Миколаєві пройшов черговий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових. Фото: Сергій Кононенко«Не мовчи - полон вбиває»: у Миколаєві пройшов черговий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових. Фото: Сергій Кононенко

Вчора, 26 січня, у Миколаєві пройшов щотижневий мітинг в підтримку полонених військових та зниклих безвісти.

На акції зібрались друзі та родичі військовополонених, а також небайдужі Миколаївці, повідомляють «МикВісті».

Мешканці тримали плакати, прапори різних бригад та фотографії своїх близьких, які знаходяться в полоні, із закликом повернути їх додому.

«Не мовчи - полон вбиває»: у Миколаєві пройшов черговий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових. Фото: Сергій Кононенко«Не мовчи - полон вбиває»: у Миколаєві пройшов черговий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових. Фото: Сергій Кононенко
«Не мовчи - полон вбиває»: у Миколаєві пройшов черговий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових. Фото: Сергій Кононенко«Не мовчи - полон вбиває»: у Миколаєві пройшов черговий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових. Фото: Сергій Кононенко
«Не мовчи - полон вбиває»: у Миколаєві пройшов черговий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових. Фото: Сергій Кононенко«Не мовчи - полон вбиває»: у Миколаєві пройшов черговий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових. Фото: Сергій Кононенко
«Не мовчи - полон вбиває»: у Миколаєві пройшов черговий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових. Фото: Сергій Кононенко«Не мовчи - полон вбиває»: у Миколаєві пройшов черговий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових. Фото: Сергій Кононенко
«Не мовчи - полон вбиває»: у Миколаєві пройшов черговий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових. Фото: Сергій Кононенко«Не мовчи - полон вбиває»: у Миколаєві пройшов черговий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових. Фото: Сергій Кононенко
«Не мовчи - полон вбиває»: у Миколаєві пройшов черговий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових. Фото: Сергій Кононенко«Не мовчи - полон вбиває»: у Миколаєві пройшов черговий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових. Фото: Сергій Кононенко

Останні новини про: Військовополонені

З російського полону повернули вісьмох миколаївських морпіхів — усі захисники Маріуполя та «Азовсталі»
«Безвісти зниклі — не означає забуті»: у Миколаєві пройшов щотижневий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових
Росіяни розстріляли 6 українських військових на Донеччині, — Генпрокуратура
Реклама

Читайте також:

новини

Занепад професійного спорту у місті: майже три роки, як МБК «Миколаїв» зіграв свій останній матч у Суперлізі

Володимир Коваль
новини

Кім анонсував найбільший в країні індустріальний парк, що буде на Миколаївщині

Володимир Коваль
новини

«Найефективніші військові — це хлопці 18-25 років»: Кім про зниження призовного віку

Марія Хаміцевич
новини

Кісельова пропонує зробити комісію для погодження обрізки дерев з екоінспекцією

Даріна Мельничук
новини

Підтримка молоді: у Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому

Даріна Мельничук

Останні новини про: Військовополонені

Росіяни розстріляли 6 українських військових на Донеччині, — Генпрокуратура
«Безвісти зниклі — не означає забуті»: у Миколаєві пройшов щотижневий мітинг на підтримку полонених та зниклих військових
З російського полону повернули вісьмох миколаївських морпіхів — усі захисники Маріуполя та «Азовсталі»

«Найефективніші військові — це хлопці 18-25 років»: Кім про зниження призовного віку

На Херсонщині росіяни скинули шість авіабомб на лікарню в Бериславі

15 годин тому

Кім анонсував найбільший в країні індустріальний парк, що буде на Миколаївщині

Володимир Коваль

Головне сьогодні