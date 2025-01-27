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У Посад-Покровському на Херсонщині жоден будинок не відбудований на 100%

Посад-Покровське/ Фото зі сторінки Миколи БойкаПосад-Покровське/ Фото зі сторінки Миколи Бойка

У селі Посад-Покровське на Херсонщині станом на січень на 100% не відбудований жоден будинок. Більшість зі 120 об’єктів, над якими працювали, готові лише на 20%.

Про це  повідомив перший заступник Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Микола Бойко.

За його словами, такий повільний процес відбудови потребує коригування, оскільки мова йде не просто про відновлення будівель, а про нормальне життя мешканців села.

«Саме тому було прийнято рішення не продовжувати договори з підрядниками», — зауважив він.

Також, за його словами, найближчим часом у селі має початися відбудова понад 250 будинків, школи та відновити газопостачання.

Як відомо, ще навесні 2023 року Посад-Покровське включили у проєкт з комплексної відбудови. Але роботи припинилися у 2024 році. У серпні стало відомо, що Кабмін знову виділив гроші на відбудову села. Загалом впродовж 2025 року за державні кошти планують відновити 98 будинків.

Читайте також статтю «МикВісті» «Посад-Покровське: Село, яке вижило під обстрілами».

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