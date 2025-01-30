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У 2024 році в Україні заблокували понад 4,5 тисяч нелегальних онлайн-казино

Людина за ноутбуком. Ілюстративне фото: Getty imagesЛюдина за ноутбуком. Ілюстративне фото: Getty images

За 2024 рік в Україні заблокували понад 4,5 тисяч нелегальних онлайн-казино, зокрема мобільні застосунки та вебсайти.

Як повідомляє Мінцифри, за 2024 рік вдалося заблокувати: 92 додатки в App Store, 26 додатків у Google Play, 4460 сайтів за розпорядженням Держспецзв’язку.

У відомстві нагадали, що минулого року звернулися до Apple і Google, щоб домовитися про видалення з маркетів нелегальних онлайн-казино.

«Налаштували з компаніями фасттрек для блокування застосунків — українці повідомляють нашу команду про незаконні казино, а ми передаємо інформацію Apple і Google. Пишіть на пошту hello@thedigital.gov.ua з темою листа «Блокування казино»,  — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради з національної безпеки та оборони щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті. 

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