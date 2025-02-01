Зеленський нагородив посмертно орденом «Золота Зірка» миколаївського лейтенанта Білоуса
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- Аліна Квітко
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13:24, 01 лютого, 2025
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Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом «Золота зірка» лейтенанта Миколу Білоуса з Миколаєва, який героїчно загинув у бою. Відзнаку вручили його родині.
Про це повідомили в Офісі Президента України.
Орден «Золота зірка» — найвища державна нагорода України, що присуджується за винятковий героїзм і самопожертву.
Лейтенант Микола Білоус, командир розвідувального взводу 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, народився 28 червня 2002 року в Миколаєві. У 2023 році закінчив Військову академію в Одесі.
У листопаді 2023 року під час боїв на Запоріжжі, попри безперервні артилерійські та мінометні обстріли, він повернув втрачені позиції, знищив ворожу групу й організував оборону. Отримавши важке поранення, продовжив керувати підрозділом і евакуацією поранених. Лише після цього його самого евакуювали, але дорогою він помер.
Нагадаємо, що у 2023 році президент Володимир Зеленський нагородив посмертно орденом «Золота Зірка» трьох військових, які захищали Миколаївщину.
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