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Зеленський нагородив посмертно орденом «Золота Зірка» миколаївського лейтенанта Білоуса

Родина, Фото: Офіс президентаРодина, Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом «Золота зірка» лейтенанта Миколу Білоуса з Миколаєва, який героїчно загинув у бою. Відзнаку вручили його родині.

Про це повідомили в Офісі Президента України.

Орден «Золота зірка» — найвища державна нагорода України, що присуджується за винятковий героїзм і самопожертву.

Микола БілоусЛейтенант Микола Білоус. Фото: Вікіпедія

Лейтенант Микола Білоус, командир розвідувального взводу 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, народився 28 червня 2002 року в Миколаєві. У 2023 році закінчив Військову академію в Одесі. 

У листопаді 2023 року під час боїв на Запоріжжі, попри безперервні артилерійські та мінометні обстріли, він повернув втрачені позиції, знищив ворожу групу й організував оборону. Отримавши важке поранення, продовжив керувати підрозділом і евакуацією поранених. Лише після цього його самого евакуювали, але дорогою він помер.

Нагадаємо, що у 2023 році президент Володимир Зеленський нагородив посмертно орденом «Золота Зірка» трьох військових, які захищали Миколаївщину.

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