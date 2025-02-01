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На Полтавщині зафіксовано землетрус магнітудою 3,8

На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,8. Фото: GettyНа Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,8. Фото: Getty

Увечері 1 лютого в Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,8.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Землетрус відбувся між Полтавою та Решетилівкою близько 18:21. Однак негативних наслідків від поштовхів немає і до рятувальників ніхто не звертався.

Точне місце землетрусу на Полтавщині. Фото: Головний центр спеціального контролюТочне місце землетрусу на Полтавщині. Фото: Головний центр спеціального контролю

Магнітуда цього землетрусу становить 3,8 за шкалою Ріхтера — тобто поштовхи були невеликої сили, їх могли відчувати тільки окремі люди, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

В ДСНС повідомили, що глибина поштовхів становила 3 км, а магнітуда — 3,67.

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