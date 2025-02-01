На Полтавщині зафіксовано землетрус магнітудою 3,8
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- Аліна Квітко
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19:00, 01 лютого, 2025
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Увечері 1 лютого в Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,8.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Землетрус відбувся між Полтавою та Решетилівкою близько 18:21. Однак негативних наслідків від поштовхів немає і до рятувальників ніхто не звертався.
Магнітуда цього землетрусу становить 3,8 за шкалою Ріхтера — тобто поштовхи були невеликої сили, їх могли відчувати тільки окремі люди, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
В ДСНС повідомили, що глибина поштовхів становила 3 км, а магнітуда — 3,67.
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