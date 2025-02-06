На Миколаївщині мають оновити стратегію розвитку на найближчі роки

Стела на вʼїзді до Миколаєва, фото Вікіпедія

На Миколаївщині планують затвердити зміни у Стратегію розвитку області до 2027 року. Документ вже розроблено і його мають затвердити на засіданні сесії.

Директор департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Корольов представив документ стратегії на засіданні обласної комісії з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та архітектури у четвер, 6 лютого, повідомляють «МикВісті».

Він повідомив, що в серпні 2024 року оновили державну стратегію розвитку до 2027 року, тому виникла необхідно привести у відповідність обласну стратегію.

«Це складний процес, він займає більше року, але для оновлення стратегії розвитку ми були обмежені у часі. Це новий документ. У нас був шестимісячний термін, але ми впорались», — зауважив він.

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Також він зазначив, що у стратегію було додано роботу з наслідками повномасштабної війни та підвищення ролі безпеки та стійкості від зовнішніх чинників. Також було враховано набуття Україною статусу кандидати на членство в ЄС.

Потенціал Миколаївщини вбачається у інноваційній промисловості, сільському господарстві, транспортній, туристичній сферах, але на умовах прифронтового регіону. За словами Олександра Корольова, у документі прописано такі стратегічні та оперативні цілі:

Транспортно-логістичний хаб з розвинутою портовою інфраструктурою

Реалізація ідей блакитної економіки

Альтернативні джерела енергетики

Інноваційний агропромисловий комплекс

Також він зачитав глобальне бачення Миколаївщини на 2024-2027 роки — «Миколаївська область фронтир та твердиня українського півдня, регіон стійкості та соціальної згуртованості і безпеки, регіон зростаючої багатогалузевої високотехнологічної економіки на основі інновацій і стратегічний продовольчий регіон України, енергетичний та транспортний хаб».

Нагадаємо, що у квітні 2024 року у Миколаєві завершили роботу з розробки Стратегії розвитку міста до 2027 року, над якою працювали майже 10 місяців фахівці міськради, представники громадськості та наукових інституцій, експерти, в тому числі залучені від міжнародних організацій та компаній — ПРООН, Європейська економічна комісія ООН, One Works, COWI. Більше читайте у матеріалі «МикВісті».