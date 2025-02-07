«Абсолютно відверто», — у громаді на Херсонщині планують вирощувати лікарську коноплю
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- Юлія Бойченко
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14:25, 07 лютого, 2025
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У Нововоронцовській громаді Херсонської області розглядають можливість вирощування медичного канабісу як спосіб економічного відродження регіону.
Про це в інтерв’ю ТСН розповів начальник Нововоронцовської сільської військової адміністрації Андрій Селецький.
Через війну населення громади скоротилося вдвічі, а місцевим фермерам стає дедалі важче заробляти. За словами Селецького, цьогорічні прибутки аграріїв ледве покрили витрати, і ситуація ускладнюється скасуванням земельного податку.
— Коли ми проаналізували прибутки місцевих фермерів цього року — вони ледве вийшли на нуль. Це тому що на сьогодні скасовано земельний податок, — сказав він.
Щоб знайти альтернативні джерела доходу, громада разом із Херсонською ОВА вивчає законодавчу базу та документи, необхідні для легального вирощування лікарської коноплі.
— Тому що ми зараз, кажу абсолютно відверто, вивчаємо всі можливі документи за підтримки Херсонської облдержадміністрації про можливість вирощування лікарської коноплі, — сказав Андрій Селецький.
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