«Абсолютно відверто», — у громаді на Херсонщині планують вирощувати лікарську коноплю

начальник Нововоронцовської сільської військової адміністрації Андрій Селецький, фото: Андрій Селецький/Facebook

У Нововоронцовській громаді Херсонської області розглядають можливість вирощування медичного канабісу як спосіб економічного відродження регіону.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів начальник Нововоронцовської сільської військової адміністрації Андрій Селецький.

Через війну населення громади скоротилося вдвічі, а місцевим фермерам стає дедалі важче заробляти. За словами Селецького, цьогорічні прибутки аграріїв ледве покрили витрати, і ситуація ускладнюється скасуванням земельного податку.

— Коли ми проаналізували прибутки місцевих фермерів цього року — вони ледве вийшли на нуль. Це тому що на сьогодні скасовано земельний податок, — сказав він.

Щоб знайти альтернативні джерела доходу, громада разом із Херсонською ОВА вивчає законодавчу базу та документи, необхідні для легального вирощування лікарської коноплі.

— Тому що ми зараз, кажу абсолютно відверто, вивчаємо всі можливі документи за підтримки Херсонської облдержадміністрації про можливість вирощування лікарської коноплі, — сказав Андрій Селецький.

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