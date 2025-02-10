У Миколаєві хочуть трансформувати будівлю Клубу юних моряків у сучасний навчальний простір

Обгоаорення проєкту «Водний палац». Фото: Центр підтримки бізнесу

У Миколаєві планують на базі Клубу юних моряків створити проєкт з модернізації. Там мають облаштувати сучасні класи, спортивний зал, стрілецький тир та навчальні лабораторії.

Про це повідомили у Центрі підтримки бізнесу.

Вказується, що проєкт «Водного палацу» передбачає не лише трансформацію будівлі Клубу юних моряків у сучасний простір, а й розвиток водного туризму, відпочинку на воді та біля неї, а також популяризацію спорту і організацію масових заходів. Проєкт стане однією з ключових локацій на території нового прибережного громадського простору AQUAPORT MYKOLAIV.

Окрім облаштування навчального простору в Клубі юних моряків, також планують обладнати зону квиткових кас, інформаційні стенди, а також зал очікування для пасажирів річкового транспорту. Також на території хочуть створити великий відкритий простір, де проходитимуть різноманітні події, концерти та збори громади.

На черговій зустрічі громади та експертів були представлені креслення, схеми та візуалізація майбутньої локації.

Обгоаорення проєкту «Водний палац». Фото: Центр підтримки бізнесу Обгоаорення проєкту «Водний палац». Фото: Центр підтримки бізнесу На зустрічі громади та експертів були представлені креслення. Фото: Центр підтримки бізнесу Обгоаорення проєкту «Водний палац». Фото: Центр підтримки бізнесу

Нагадаємо, у ході другого засідання робочої групи за проєктом «Концепція ревіталізації Миколаївського суднобудівного заводу» експерти обговорили перспективне зонування території підприємства.