«МикВісті» проводять опитування для створення спільноти читачів

Онлайн-медіа «МикВісті, журналісти під час редакційної наради

Онлайн-медіа «МикВісті» запустило опитування серед своєї аудиторії для створення клубу — спільноти читачів.

Анонімне опитування можна пройти за посиланням, тривалість його проходження займає 5-7 хвилин.

Опитування складається з декількох блоків питань, що охоплюють переважно короткі запитання, такі як: чому ви читаєте «МикВісті», яка наша діяльність медіа найбільш важлива для вас та чи хотіли б ви стати частиною спільноти читачів.

Не всі запитання є обов’язкові, тому неактуальні на думку читачів питання можна пропустити.

Ми прагнемо в найкоротший термін створити спільноту наших читачів — клуб «МикВісті», який буде корисним та цікавим саме для вас. А ваша участь дуже допоможе нам зробити спільноту максимально цінною для вас.

Ми цінуємо вашу довіру, ваші коментарі та зворотний зв’язок, адже саме завдяки цьому «МикВісті» стають кращими.

Нагадаємо, онлайн-медіа «МикВісті» потрапило на інтерактивну мапу рекомендованих медіа, розроблену «Детектором медіа» та «Інститутом масової інформації».