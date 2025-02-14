  • пʼятниця

    14 лютого, 2025

  • 5.3°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 14 лютого , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 5.3° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«МикВісті» проводять опитування для створення спільноти читачів

Онлайн-медіа «МикВісті, журналісти під час редакційної нарадиОнлайн-медіа «МикВісті, журналісти під час редакційної наради

Онлайн-медіа «МикВісті» запустило опитування серед своєї аудиторії для створення клубу — спільноти читачів.

Анонімне опитування можна пройти за посиланням, тривалість його проходження займає 5-7 хвилин. 

Опитування складається з декількох блоків питань, що охоплюють переважно короткі запитання, такі як: чому ви читаєте «МикВісті», яка наша діяльність медіа найбільш важлива для вас та чи хотіли б ви стати частиною спільноти читачів. 

Не всі запитання є обов’язкові, тому неактуальні на думку читачів питання можна пропустити.

Ми прагнемо в найкоротший термін створити спільноту наших читачів — клуб «МикВісті», який буде корисним та цікавим саме для вас. А ваша участь дуже допоможе нам зробити спільноту максимально цінною для вас.

Ми цінуємо вашу довіру, ваші коментарі та зворотний зв’язок, адже саме завдяки цьому «МикВісті» стають кращими.

Нагадаємо, онлайн-медіа «МикВісті» потрапило на інтерактивну мапу рекомендованих медіа, розроблену «Детектором медіа» та «Інститутом масової інформації».

Останні новини про: Опитування

У 2025 році українців найбільше хвилюють інфляція та економічна криза, — опитування «Рейтинг»
Опитування «Рейтинг»: майже половина українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку
Опитування: більшість українських підлітків перевіряють сумнівну інформацію в мережі
Реклама

Читайте також:

новини

«Ми швидко покажемо результат», — голова Держагентства відновлення про відбудову Посад-Покровського у 2025 році

Юлія Бойченко
новини

Реорганізація шкіл: Мішково-Погорілівську школу-інтернат перетворять на ліцей

Аліна Квітко
новини

«Коли ми зайдемо в Очаків, він буде мером і далі?». У суді над спецпризначенцем Шевченком заслухали розмову Бичкова із росіянами

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївська облрада затвердила програму соціальної підтримки ветеранів на 2025-2027 роки, але скільки на неї витратять, невідомо

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутати облради прийняли з держвласності сім профтехучилищ у Миколаєві, але рішення підтримали не усі

Юлія Бойченко

Останні новини про: Опитування

Опитування: більшість українських підлітків перевіряють сумнівну інформацію в мережі
Опитування «Рейтинг»: майже половина українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку
У 2025 році українців найбільше хвилюють інфляція та економічна криза, — опитування «Рейтинг»

Російський дрон влучив в укриття над четвертим енергоблоком ЧАЕС

Реорганізація шкіл: Мішково-Погорілівську школу-інтернат перетворять на ліцей

1 година тому

Головне сьогодні