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Росія знищила та пошкодила майже 250 об’єктів культури на Миколаївщині

Будівля палацу культури «Корабельний», фото: «МикВісті»Будівля палацу культури «Корабельний», фото: «МикВісті»

З початку повномасштабного вторгнення російська армія зруйнувала 24 заклади культури в Миколаївській області, ще 223 зазнали пошкоджень.

Про це під час брифінгу 12 лютого повідомила начальниця управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена Буберенко, пишуть «МикВісті».

Серед них 145 закладів культури та освіти у сфері культури, зокрема:

— 66 бібліотек, з яких 13 знищено;

— 57 клубних закладів (9 зруйновано);

— 12 мистецьких шкіл (2 зруйновано);

— 7 музеїв, 2 театри та 1 зоопарк.

Окрім цього, пошкоджено 56 культових будівель, п’ять із яких майже повністю знищені. Від обстрілів постраждали й 46 об’єктів культурної спадщини, серед яких 24 пам’ятки архітектури, історії та монументального мистецтва (3 зруйновано) та 22 пам’ятки археології.

На тимчасово окупованій території залишаються три заклади культури.

Попри значні втрати, в області вже відновили повністю або частково 41 об’єкт культурної інфраструктури, що постраждали від обстрілів із 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, що у Миколаєві наказами Міністерства культури 8 об’єктів позбавили статусу пам’ятки історії. Їх визнали такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.

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