Rheinmetall готовий зводити в Україні третій завод

Німецький концерн Rheinmetall. Фото: ЕРА

Німецький збройовий концерн Rheinmetall оголосив про плани відкриття трьох заводів в Україні, незважаючи на поточний хід війни.

Про це в інтерв’ю DW заявив генеральний директор концерну Армін Паппергер.

За його словами, першим на території України почав працювати завод з ремонту техніки. Наразі також ведеться будівництво заводу з виробництва боєприпасів, який має почати працювати у 2026 році. Третім у планах концерну є завод із випуску зенітних систем.

Армін Паппергер пояснив, що затримки з відкриттям заводів в Україні зумовлені бюрократичними бар’єрами, тоді як у Німеччині будівництво проходить значно швидше. Однак війна, за його словами, не має значного впливу на роботу цих підприємств.

— Ми тримаємо своє слово. Наша стратегія — побудувати в Україні три заводи, і це не залежить від того, буде війна чи ні. Майже ніяк, ми ж не на лінії фронту. Основні бойові дії відбуваються там. Так, бувають ракетні удари… Але до цього можна підготуватись. На виробництво це не впливає, – зазначив Армін Паппергер.

Він також підкреслив, що для концерну важлива мотивація та високий рівень кваліфікації українських працівників.

— Вражають знання людей в Україні, їхня мотивація. Українці, які працюють у мене на фабриках, дуже мотивовані, вони знають, що роблять і вони дуже добре навчені. Тобто, з людської точки зору, Україна, звичайно, перемагає, попри всі страждання, які вона, на жаль, зазнає, – додав він.