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На Миколаївщині суди розглядають 136 справ через борги за комуналку та перед ОСББ

Ремонт будинку по вулиці Адміральскій у Миколаєві. Архів «МикВісті»Ремонт будинку по вулиці Адміральскій у Миколаєві. Архів «МикВісті»

У Миколаївській області вже відкрито 136 судових справ через борги співвласників перед ОСББ. Загалом по Україні їх кількість досягла 3 630, що вдвічі більше, ніж до початку війни.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

Найбільше позовів подано в Дніпропетровській (644 справи), Одеській (547) та Запорізькій (488) областях.

Де найбільше судяться за борги по ОСББ Фото: Статистика ОпендатаДе найбільше судяться за борги по ОСББ Фото: Статистика Опендата

Фахівці пояснюють таке зростання звернень до суду скасуванням мораторію на штрафи за борги ЖКП наприкінці 2023 року. Нині набирає популярності процедура судового наказу – розгляду справ без виклику сторін, що дозволяє ОСББ швидше стягувати кошти.

За словами юристів, боржники не можуть перекладати свої зобов’язання на інших співвласників, і кожен несе відповідальність за свою частку боргу. Однак у випадку, якщо боржник не має майна для арешту, ОСББ може шукати інші можливості для стягнення коштів через систематичну роботу з боржниками.

Нагадаємо, що понад 50 багатоквартирних будинків у Миколаєві не мають на місці діючих голів правління ОСББ. Зараз в Миколаєві зареєстровано 765 ОСББ.

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