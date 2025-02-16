На Миколаївщині суди розглядають 136 справ через борги за комуналку та перед ОСББ
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- Аліна Квітко
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7:00, 16 лютого, 2025
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У Миколаївській області вже відкрито 136 судових справ через борги співвласників перед ОСББ. Загалом по Україні їх кількість досягла 3 630, що вдвічі більше, ніж до початку війни.
Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.
Найбільше позовів подано в Дніпропетровській (644 справи), Одеській (547) та Запорізькій (488) областях.
Фахівці пояснюють таке зростання звернень до суду скасуванням мораторію на штрафи за борги ЖКП наприкінці 2023 року. Нині набирає популярності процедура судового наказу – розгляду справ без виклику сторін, що дозволяє ОСББ швидше стягувати кошти.
За словами юристів, боржники не можуть перекладати свої зобов’язання на інших співвласників, і кожен несе відповідальність за свою частку боргу. Однак у випадку, якщо боржник не має майна для арешту, ОСББ може шукати інші можливості для стягнення коштів через систематичну роботу з боржниками.
Нагадаємо, що понад 50 багатоквартирних будинків у Миколаєві не мають на місці діючих голів правління ОСББ. Зараз в Миколаєві зареєстровано 765 ОСББ.
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