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2171 поїздка: результати першого дня роботи нового тролейбусного маршруту до Матвіївки

  • Пресреліз

  • КП «Миколаївелектротранс»

  • 14:27, 17 лютого, 2025

У Матвіївку запустили тролейбусний маршрут. Фото: КП «Миколаївелектротранс»У Матвіївку запустили тролейбусний маршрут. Фото: КП «Миколаївелектротранс»

У перший день роботи п'яти тролейбусів до мікрорайону Матвіївка комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» забезпечило 2171 поїздку пасажирів.

Директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана розповів, що вже проаналізували співвідношення кількості платних та пільгових пасажирів — близько 80% з них користуються муніципальним громадським транспортом безкоштовно.

«Наші працівники зробили багато підготовчої роботи, щоб запустити цей маршрут. У перший день ми спілкувались з людьми, розповідали про переваги та можливості електротранспорту і, сподіваємось, люди максимально користуватимуться ними», — поділився Юрій Сметана.

Відзначається, що з відкриттям тролейбусного маршруту до Матвіївки, жителі цього мікрорайону отримали ряд переваг:

  • збільшення кількості одиниць транспорту: замість 2 автобусів працює 5 тролейбусів;
  • транспорт ходить частіше та працює довше — останній тролейбус до Матвіївки відправляється о 20:20 з залізничного вокзалу «Миколаїв-Вантажний» в будній день;
  • вартість проїзду дешевше — замість 18 гривень, оплата в тролейбусі становить 8 гривень або 7 гривень при оплаті з допомогою QR-коду;
  • новий тролейбусний маршрут рухається не тільки до залізничного вокзалу «Миколаїв-Вантажний» — після цієї зупинки він продовжує рух по проспекту Центральний до вулиці Будівельників;
  • безкоштовна пересадка в інші тролейбуси та трамваї впродовж години — це можливість вигідного доступу до всіх інших маршрутів електротранспорту в Миколаєві.

З цими та іншими можливостями комунального підприємства «Миколаївелектротранс» можна ознайомитись на офіційному сайті, а також на сторінках в соціальних мережах:

Раніше повідомлялось, що 16 лютого у Миколаєві вийшов на маршрут тролейбус №8 до мікрорайону Матвіївка. До обіду маршрутом встигли скористатися майже одна тисяча пасажирів.

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