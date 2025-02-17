2171 поїздка: результати першого дня роботи нового тролейбусного маршруту до Матвіївки
- Пресреліз
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- КП «Миколаївелектротранс»
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14:27, 17 лютого, 2025
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У перший день роботи п'яти тролейбусів до мікрорайону Матвіївка комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» забезпечило 2171 поїздку пасажирів.
Директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана розповів, що вже проаналізували співвідношення кількості платних та пільгових пасажирів — близько 80% з них користуються муніципальним громадським транспортом безкоштовно.
«Наші працівники зробили багато підготовчої роботи, щоб запустити цей маршрут. У перший день ми спілкувались з людьми, розповідали про переваги та можливості електротранспорту і, сподіваємось, люди максимально користуватимуться ними», — поділився Юрій Сметана.
Відзначається, що з відкриттям тролейбусного маршруту до Матвіївки, жителі цього мікрорайону отримали ряд переваг:
- збільшення кількості одиниць транспорту: замість 2 автобусів працює 5 тролейбусів;
- транспорт ходить частіше та працює довше — останній тролейбус до Матвіївки відправляється о 20:20 з залізничного вокзалу «Миколаїв-Вантажний» в будній день;
- вартість проїзду дешевше — замість 18 гривень, оплата в тролейбусі становить 8 гривень або 7 гривень при оплаті з допомогою QR-коду;
- новий тролейбусний маршрут рухається не тільки до залізничного вокзалу «Миколаїв-Вантажний» — після цієї зупинки він продовжує рух по проспекту Центральний до вулиці Будівельників;
- безкоштовна пересадка в інші тролейбуси та трамваї впродовж години — це можливість вигідного доступу до всіх інших маршрутів електротранспорту в Миколаєві.
З цими та іншими можливостями комунального підприємства «Миколаївелектротранс» можна ознайомитись на офіційному сайті, а також на сторінках в соціальних мережах:
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Раніше повідомлялось, що 16 лютого у Миколаєві вийшов на маршрут тролейбус №8 до мікрорайону Матвіївка. До обіду маршрутом встигли скористатися майже одна тисяча пасажирів.
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