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Майже всі школи Миколаївщини мають покриття Wi-Fi, але швидкісний Інтернет – лише у 70%

У 97% шкіл Миколаївщини є Wi-Fi, але швидкісний Інтернет – лише у 70%. Фото: архів «МикВісті»У 97% шкіл Миколаївщини є Wi-Fi, але швидкісний Інтернет – лише у 70%. Фото: архів «МикВісті»

У 400 закладах загальної середньої освіти Миколаївської області (97%) є покриття Wi-Fi, що дозволяє учням і вчителям користуватися онлайн-ресурсами.

Про це свідчать дані, наведені в Стратегії розвитку Миколаївської області до 2027 року, повідомляють «МикВісті».

Втім, лише 70% шкіл підключені до швидкісного Інтернету (30 Мбіт/с і більше). Це може впливати на якість дистанційного навчання та доступ до цифрових освітніх платформ.

Як змінилася ситуація зі швидкісним інтернетом у школах Миколаївщини

За останні п’ять років доступ шкіл до швидкісного інтернету значно покращився. Якщо у 2019 році якісне підключення мали лише 35% закладів, то станом на 2024 рік ця цифра зросла.

У 2019 році Миколаївська область отримала 24 мільйони гривень на забезпечення навчальних закладів швидкісним інтернетом. Планувалося, що опорні школи матимуть швидкість до 100 Мбіт/с, а всі інші – не менше 30 Мбіт/с.

До 2020 року до інтернету було підключено 99% закладів загальної середньої освіти, з яких Wi-Fi мав 88%. Проте швидкісне з’єднання (від 30 Мбіт/с) тоді мали лише 60% шкіл.

На початок 2021 року якісним інтернетом були забезпечені 67% закладів освіти міст обласного значення, районів та ОТГ.

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