На окупованій Херсонщині залишаються близько 5 тисяч дітей, які змушені навчатися за російською програмою

На підконтрольній російським військам частині Херсонської області продовжують залишатись близько 5 тисяч школярів, вимушених навчатись за пропагандистськими освітніми програмами.

Про це у коментарі «МикВісті» розповів заступник голови Херсонської ОВА Володимир Клюцевський.

На фестивалі рідної мови, який пройшов у Миколаєві 21 лютого, посадовець показав примірники книг, які росіяни завезли на територію Правобережжя ще влітку 2022 року. Впровадити російську систему не вдалось, а самі підручники окупаційна влада лишила в херсонських школах.

Майже вся пропагандистська література з Росії була ліквідована. Фото: «МикВісті» Майже вся пропагандистська література з Росії була ліквідована. Фото: «МикВісті»

Дана література була надрукована виключно для школярів на окупованих територіях.

— На тимчасово окупованому Лівобережжі зараз 32 громади із 49, які є в межах Херсонської області. Дуже багато дітей виїхали, але близько 5 тисяч дітей перебувають зараз на окупованій території зі своїми сімʼями. Вони вимушені під тиском ходити в свої рідні школи, в яких впроваджується навчання за російськими програмами. Ці книги мають лінгвоцидний контекст, де спотворена інформація про історію України, українську мову і хибно подається у свідомість. Дана література була завезена на Херсонщину у 2022 році, щоб з 1 вересня на окупованих територіях впроваджувати російське навчання, — розповів Володимир Клюцевський.

Водночас він каже, що частина дітей продовжує навчання за українською програмою у дистанційному форматі.

— Є діти, які продовжують навчатись в українських школах у дистанційному форматі. Вони виконують завдання за українськими програмами. Такі діти перебувають у небезпеці, але вони не хочуть втрачати знання, — додав посадовець.

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