Майже 1 тисяча учнів залишили школи Миколаєва з вересня

Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко. Фото: «МикВісті»

У школах Миколаєва з початку повномасштабної війни продовжується відтік учнів. Станом на лютий кількість учнів зменшилась на 940 осіб порівняно з початком навчального року.

Про це повідомила начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко під час брифінгу у пʼятницю, 28 лютого, пишуть «МикВісті».

«На жаль постійно констатую факт того, що у війну ми маємо відтік учнів. Якщо першого вересня було 37 814 дітей, то на сьогоднішній день, на 28 лютого 2025 року, ми маємо 36 955 дітей. Учнівського колективу міста Миколаєва стало менше на 940 осіб. Це такий поганий факт, бо 900 — це практично одна величезна школа», — заявила Ганна Личко.

Однак вона додала, що кількість внутрішньо переміщених учнів у Миколаєві навпаки збільшилась на 264 особи та загалом складає 1530 дітей.

«Щодо кількості внутрішньо переміщених осіб у нас стало їх більше на 264 особи, відтак у нас в закладах середньої освіти навчаються 1530 дітей. Із тимчасово окупованих територій у нас на сьогоднішній день продовжує навчатися 136 осіб», — додала Ганна Личко.

Також вона зазначила, що наразі 7% учнів перебувають в інших містах України, але продовжують навчання у миколаївських школах, а ще 16% учнів залишаються за кордоном.

Нагадаємо, у Миколаєві через відтік школярів обʼєднали класи в навчальних закладах, які працюватимуть дистанційно. Через це частину вчителів скоротили.